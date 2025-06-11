В районе подмосковного Наро-Фоминска перевернулся грузовик с алкоголем, пишет Mash. Очевидцы сообщали, что из-за этого на дорогах начались пробки, а водители якобы выходили «собирать бутылки».

Изначально Mash утверждал, что в ДТП попал фургон с водкой. Позднее стало известно, что в грузовике были бутылки с «Аперолем» — алкогольным напитком родом из Италии.

В декабре грузовик с водкой перевернулся на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Авария произошла в районе Ясенево. Телеграм-канал Shot писал, что груженая водкой фура Scania влетела в отбойник, после чего автомобиль с прицепом развернуло и опрокинуло на бок.

Водитель фуры серьезно пострадал, ему вызвали скорую помощь. Три полосы движения были перекрыты, из-за чего на дороге образовалась пробка.

В апреле на внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге опрокинулась фура с пивом. 78.ru сообщало, что предположительно грузовик столкнулся с легковой машиной. Его занесло и развернуло, в результате кузов перевернулся и железные банки с пивом вывались на дорогу. Движение в районе участка ДТП было затруднено.