Бывший первый заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков скончался на 74-м году жизни, говорится на сайте администрации Новомосковска. По данным РИА Новости, он погиб при пожаре на даче в Московской области.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 74 году жизни трагически погиб первый глава администрации Новомосковска и Новомосковского района, Почетный гражданин города Новомосковска», — говорится в сообщении администрации.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что причиной гибели бывшего заместителя губернатора стал пожар на даче в Московской области. Эту информацию подтвердили в региональном СК.

«По предварительным данным, ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном домовладении, расположенном в СНТ «Лесные Поляны-2», зажег камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудники экстренных служб обнаружили его тело», — говорится в сообщении ведомства.

Станислав Шеденков родился в 1951 году в поселке Подлесном города Донского Тульской области в семье шахтера. После службы в армии окончил Новомосковский филиал МХТИ им. Д.И. Менделеева по специальности инженер-механик химических производств.

С 1975 по 1978 год Шеденков работал в исполкоме горсовета, а затем в течение 10 лет возглавлял управление «Водоканал» города Новомосковска. В 1990-е годы возглавлял город Новомосковск и Новомосковский район Тульской области. С 1996 года был руководителем аппарата — первым вице-губернатором. После этого работал в органах исполнительной власти Москвы.

После выхода на пенсию Шеденков продолжал большую общественную работу в «Тульском землячестве», поддерживал постоянную связь с Новомосковском. В 2016 году получил звание «Почетный гражданин города Новомосковска».