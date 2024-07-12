В Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета после планового ремонта упал самолет «Суперджет 100» (Sukhoi Superjet 100), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На борту были три члена экипажа, все они погибли.

По словам источника агентства в оперативных службах, разбившийся самолет принадлежал «Газпрому», он «находился на плановом ремонте», после которого «проводился тестовый полет».

На борту были пилоты компании «Гражданские самолеты Сухого», они вылетели на облет из аэропорта Жуковского, уточнил источник ТАСС. Все трое пилотов погибли, сообщили в оперативных службах.

В МЧС подтвердили информацию о крушении самолета. По данным ведомства, борт упал в лесном массиве, в самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли, жертв среди населения нет.

Baza пишет, что самолет летал с 2015 года и принадлежал авиакомпании «Газпромавиа», он вылетел из аэродрома в Луховицах и направлялся во Внуково. Перед крушением борт подал сигнал бедствия — лайнер пытались вывести на аварийный круг, но он упал.

Росавиация подтвердила, что упавший самолет выполнял рейс без пассажиров. Расследованием авиакатастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации, отметили в ведомстве.

В Минпромторге заявили, что самолет, потерпевший крушение, не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet. Самолет принадлежал одной из гражданских компаний и совершал перегонный рейс, добавили в министерстве.

Глава Коломны Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета, и призвал местных жителей сохранять спокойствие. Работают экстренные службы, причины ЧП выясняются, добавил глава города.

После крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Погибший командир воздушного судна — 53-летний пилот Евгений Булавко, пишут телеграм-каналы. По данным «Осторожно, новости», Булавко окончил Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, он был женат, жил с семьей в Мытищах. В «Газпромавиа» работал с 1995 года с перерывами на работу в NordStar в 2011 году.

Булавко перед авиакатастрофой увел самолет от населенных пунктов — деревень Апраксино и Малое Карасево, пишет MSK1.RU. Вместе с ним на борту находились второй пилот Владислав Харламов и бортпроводник Максим Лукманов. Им было 53 и 44 года соответственно, сообщает Baza.

По предварительной версии, к крушению самолета мог привести отказ одного двигателя, рассказал ТАСС источник в оперативных службах. По его словам, причина, вероятнее всего, техническая, но будут проверены и другие версии.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что упавший самолет находился в эксплуатации с 2014 года. Специалисты разработчика и производителя окажут все содействие в расследовании аварии, добавили в ОАК.

Там отметили, что опытный «Суперджет» с импортозамещенными системами — так называемая модификация NEW — проходит испытания в Жуковском. Он «только что» завершил испытательный полет и успешно приземлился на аэродроме Раменское.