Минобороны России сообщило о сбитом «малоразмерном воздушном шаре» в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе около 21:00 мск. В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в регионе беспилотник.

«Обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал. C восстановлением дома мы обязательно поможем», — написал глава Подмосковья в своем телеграм-канале.

Он добавил, что жители Балашихи могли слышать хлопки во время работы ПВО. Воробьев призвал всех сохранять спокойствие.

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