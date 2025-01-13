В подмосковном Щелкове пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина, три человека пострадали. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее данным, инцидент произошел в магазине на улице Краснознаменской.

«Сотрудниками полиции установлено, что в торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям. В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение», — рассказала она.

Полицейские доставили нарушителя в территориальный отдел. Им оказался житель Волгоградской области 2004 года рождения.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.