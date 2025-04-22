Жительница поселка Томилино в подмосковных Люберцах подала в полицию заявление о совершенном с особой жестокостью изнасиловании ее собаки — джек-рассел-терьера по кличке Джек, который 19 апреля выбежал из квартиры и был похищен неизвестным, который причинил ему тяжелые травмы. Об этом сама Светлана рассказала изданию Инфо24.

По словам женщины, ее питомец пропал около 11:00 19 апреля, выбежав из квартиры. Она сразу же начала его искать, но только в 22:00 узнала, что Джек все это время был где-то поблизости: ей позвонила жительница расположенного неподалеку дома и сообщила, что собака забежала к ней в подъезд и сейчас находится в ее квартире.

Выяснилось, что за время отсутствия терьеру были причинены тяжелые травмы. На осмотре в ветеринарной клинике было установлено, что неизвестный нанес собаке резаную рану практически круглой формы вокруг заднего прохода, разорвал мягкие ткани вокруг него и повредил стенки кишечника. Медики пришли к выводу, что животное было изнасиловано. По их оценке, совершивший это насилие человек, скорее всего, поступал так не впервые и выработал определенный образ действий.

Джека прооперировали, восстановив целостность кишечника. Сейчас он уже начал поправляться — самостоятельно, хотя и с трудом ходит в туалет, и стал есть с аппетитом. Однако, по словам Светланы, ветеринары предупредили, что из-за тяжелых травм собаке, возможно, придется пожизненно ходить в памперсе.

20 апреля женщина подала заявление в полицию, сейчас оно находится на рассмотрении участкового уполномоченного. Кроме того, сестра Светланы обратилась в прокуратуру с просьбой взять дело на контроль. Аналогичное обращение намерена оформить и сама владелица Джека.

Сейчас Светлана пытается поспособствовать поискам злоумышленника, покалечившего ее питомца. Она напечатала и распространяет листовки с призывами ко всем возможным очевидцам, видевшим Джека на улице, поделиться информацией. Кроме того, женщина надеется получить записи камер видеонаблюдения, на которых мог попасть подозреваемый.