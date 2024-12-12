Следственный комитет завел уголовное дело о хулиганстве по факту избиения школьницы одноклассницами в туалете школы №2 в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает Инфо24.

По информации издания, на 14-летнюю девочку напали семь сверстниц. Свои действия они снимали на камеру мобильного телефона. На кадрах, которые оказались в распоряжении Инфо24, видно как подростки по очереди наносят школьнице удары руками, таскают ее за волосы и кидают на пол.

После избиения школьницу доставили в больницу, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение.

Учащиеся образовательного учреждения рассказали Инфо24, что напавшие уже не первый раз избивают других учеников. На занятия они носят ножи и перцовые баллончики, стоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, утверждают школьники.

Сестра пострадавшей рассказала, что учителя на просьбы девочки о помощи не реагировали, а после нападения пытались скрыть факт избиения и сказали родителям, что школьница сама упала в туалете и ударилась.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования Московской области, сейчас все личности участниц избиения школьницы в туалете установлены, правоохранительные органы проводят проверку.

Разобраться в ситуации с избиением школьницы пообещала и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В разговоре с NEWS.ru она назвала инцидент чудовищным и сообщила, что поручила своим помощникам направить запрос к губернатору Московской области и в Министерство просвещения, «чтобы понять, что происходит в подмосковных школах».

«Помимо самих учениц, нужно разобраться в действиях школы, директора и учителей. Знаю, что пострадавшей школьнице не стали оказывать медпомощь, заявив, что идут уроки. О проблеме знаем и будем в этом разбираться», — заявила парламентарий.