Полиция подмосковного города Солнечногорска задержала приехавшего из другой страны таксиста, который вытолкал из своей машины раненого участника военной операции, выбросил на землю его костыли, попрыгал на травмированной ноге пассажира и уехал. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Московской области в своем телеграм-канале.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК России). В ближайшее время следствие предъявит мужчине обвинение и подаст в суд ходатайство о его взятии под стражу, уточнили в подмосковном СУ СКР. В сообщении ведомства говорится, что задержанный является «уроженцем иностранного государства», но не указано, в каком статусе он пребывает на российской территории.

Инцидент произошел еще 12 ноября в районе подмосковной деревни Пешки. Пострадавший — 24-летний Кирилл Хохлов, который участвовал в СВО, наступил на мину и лишился пальцев на одной ноге. В донецком госпитале ему ампутировали часть стопы, сейчас он может передвигаться только на костылях. По данным правоохранительных органов, причиной агрессии со стороны таксиста могло стать опасение, что раненый не станет оплачивать поездку.

Лежащего на земле избитого Хохлова с окровавленными бинтами на одной ноге обнаружил проезжавший мимо водитель. Он помог пострадавшему и вызвал скорую, которая увезла участника СВО в больницу.

Минувшим летом таксист из Киргизии Аипбек Латипов стал фигурантом уголовного дела, высадив на МКАДе участников СВО. Пассажиры утверждали, что водителю не понравилось, что во время поездки они обсуждали теракт в «Крокус Сити Холле». Сам он заявил, что севшие в его машину военные были пьяны и разозлились, когда он попросил оплатить услугу картой, а не наличными. Таксист пожаловался, что пассажиры его побили, а те признали, что «дали отпор», и мигрант «чуть-чуть получил по шее». В результате уголовное преследование Латипова было прекращено.