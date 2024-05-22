На станции Поварово-1 в подмосковном Солнечногорске загорелась пригородная электричка, которая следовала по маршруту Москва — Тверь. Возгорание произошло на крышах двух вагонов. В результате никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД.

В пресс-службе «Октябрьской железной дороги» (ОЖД) рассказали, что возгорание произошло 22 мая в 14:52 между восьмым и девятым вагонами, пишет РБК. Восемь пассажиров эвакуировали, на место происшествия отправили пожарный поезд.

Движение на этом направлении было приостановлено. В ОЖД предупредили о возможных задержках пригородных поездов в сторону Твери.

Телеграм-канал «112» писал, что после того, как из поезда начал идти дым, машинисты стали кидать в вагоны песок, чтобы «справиться с зарождающимся огнем». Однако справиться таким образом с огнем им не удалось.

«112» отмечает, что огонь быстро распространился по составу. По данным канала на 15:56 мск, он охватил четыре вагона. Как указывал телеграм-канал, ситуацию осложняло то, что состав частично находился на мосту, из-за чего пожарным было непросто к нему подобраться.

Полностью потушить огонь специалистам удалось спустя полтора часа с начала возгорания — к 16:28. Следователи начали проверку по факту инцидента.

В качестве предварительной причины пожара в электричке рассматривается короткое замыкание, сообщили ТАСС в оперативных службах.