Пожар в квартире жилого дома в деревне Юрцово Егорьевского городского округа Московской области, жертвами которого стали мать и трое детей, мог начаться из-за взрыва аккумулятора электроскутера. Об этом сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на свой источник.

Журнал «СтарХит» уточняет, что в квартире многодетной семьи из-за старой электропроводки предположительно взорвался стоявший на зарядке литиевый аккумулятор для скутера. Очевидцы рассказали «Московскому комсомольцу», что слышали хлопок.

ЧП произошло вечером 31 августа, когда в двухкомнатной съемной квартире на четвертом этаже дома на Новой улице находилась вся семья — родители и восемь детей. Соседи вызвали пожарных и пытались потушить огонь своими силами.

«МК» утверждает, что 45-летний отец семейства сразу же после начала пожара выбежал из квартиры на улицу и стал бегать вокруг дома, выкрикивая призывы о помощи. Тем не менее в сообщении Следственного управления СКР по Московской области говорится, что мужчина был госпитализирован вместе с остальными членами семьи в тяжелом состоянии.

44-летняя мать и трое детей в возрасте от трех до пяти лет умерли в больнице от полученных ожогов, еще пятеро детей получили ожоги и переломы. Управление МЧС по Московской области уточняет, что погибли две девочки — трехлетняя и четырехлетняя, а также пятилетний мальчик.

Пожарные сообщили, что возгорание охватило площадь в 40 кв. метров, и к его ликвидации привлекались 52 специалиста и 19 единиц техники.

«МК» пишет, что супруги с детьми несколько лет прожили в Москве, где муж работал охранником, а жена — продавщицей и уборщицей, но потом купили дачный дом под Егорьевском и сняли квартиру в Юрцово.

«В школу из восьмерых у них ходил только один ребенок. Ещё один сын постоянно проживает в столичном пансионате для детей с отклонениями в развитии», — пишет газета.

По ее данным, отца семейства ранее привлекали к уголовной ответственности: в 2000 году он украл куртку из микроавтобуса в Ставрополе, а в 2007 году пришел в полицию и оформил явку с повинной.

Жильцы дома рассказали «Известиям», что считают семью «порядочной», а в беседе с «МК» назвали ее «необычной».

«Муж и жена не работали, но при этом жили в достатке, ездили на такси и покупали дорогие гаджеты», — объяснили соседи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). Егорьевская городская прокуратура уточнила, что держит расследование под контролем.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская и пожарно-техническая», — сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области.