На территории оздоровительного комплекса в подмосковном поселке Дорохово произошел пожар, площадь которого составила 600 кв. м. Об этом сообщили в МЧС России. По информации ТАСС, речь идет о возгорании в отеле «Лес арт резорт» (LES Art Resort).

В ведомстве уточнили, что пожар удалось локализовать. Для борьбы с огнем привлекали более 30 специалистов и восемь единиц техники.

Как сообщила прокуратура Московской области, возгорание произошло в помещении банного комплекса. Рузская прокуратура взяла на контроль проверку по факту случившегося и установление причин пожара.

О пострадавших не сообщается. По информации РЕН ТВ, до приезда спасателей понадобилась эвакуация шести человек.

Комплекс LES Art Resort позиционирует себя как элитный парк-отель. Суточная стоимость проживания для одного человека там начинается от 16 тыс. рублей.