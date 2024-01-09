В поезде, следовавшем из Москвы в Читу, умерла семимесячная девочка, которая ехала с матерью и двумя старшими братьями домой в Омск. Как сообщает RT, причиной смерти ребенка стал грипп.

Мать умершей девочки рассказала, что в пути у дочери поднялась температура, она потеряла сознание, а позже произошла клиническая смерть. По словам женщины, на станции Кунгур в Пермском крае ее семью встречали врачи, однако спасти заболевшего ребенка им не удалось. Медики взяли анализы, которые подтвердили, что у девочки был грипп.

У самой женщины и двух других ее детей cейчас наблюдаются те же симптомы, что и у погибшего ребенка: высокая температура и слабость. Семью госпитализировали в детскую больницу Пермского края. При этом женщина заявила, что претензий к врачам у нее нет.

Как пишет «Новый день», пассажиров поезда Москва — Чита по прибытии на железнодорожный вокзал «Екатеринбург-пассажирский» проверили на грипп и коронавирус, тесты оказались отрицательными. Медики подозревают, что среди пассажиров мог распространиться вирус гриппа А.

В конце декабря более 100 детей, возвращавшихся из лагеря, высадили из поезда Тюмень — Адлер из-за инфекции, одна девочка умерла — ей стало «совсем плохо», когда поезд проезжал Пензенскую область, писал телеграм-канал «112». Первоначально сообщалось, что инфекционное заболевание заподозрили у 38 детей, снятых с поезда, а у 46 была повышена температура, позднее телеграм-канал Mash сообщил, что у 55 школьников обнаружили грипп группы А, еще у 34 — острую респираторную вирусную инфекцию.

Спустя неделю после этого в Тамбовской области госпитализировали по меньшей мере семь детей из поезда Москва — Симферополь. У заболевших детей выявили вирус гриппа А, за детьми, которые остались в поезде, установили «пристальное медицинское наблюдение», сообщали в Роспотребнадзоре.