Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) направило в окружной суд Люблина дело о «шпионской сети», участники которой обвиняются в работе на российские спецслужбы и подготовке к диверсиям. Об этом сообщает пресс-служба министра внутренних дел Польши и министра-координатора польских спецслужб Мариуша Каминьского.

Обвинения предъявлены 16 иностранцам. По версии ABW и польской прокуратуры, они выполняли поручения российских спецслужб: собирали информацию о военных объектах и объектах критически важной инфраструктуры, отслеживали отправку военной и гуманитарной помощи Украине, а также якобы готовились подрывать поезда, перевозящие грузы на Украину.

«Обвиняемые также вели пропагандистскую деятельность, направленную на разжигание настроений против украинского народа, что привело бы к прекращению оказания помощи Украине со стороны Польши», — говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, шпионская группа действовала с января по март 2023 года в столице Польши Варшаве, а также в городах Бяла-Подляска, Хелм, Пшемысль, Жешув, селе Медыка на границе с Украиной и в других местах. Обвиняемые отчитывались перед кураторами о своей работе и получали за это вознаграждение, утверждает прокуратура.

Издание Gazeta Polska писало, что им якобы платили в биткоинах и другой криптовалюте, которую затем обвиняемые обменивали на наличные деньги. Под временным арестом находятся 15 обвиняемых, говорится в сообщении прокуратуры. Пресс-служба Каминьского сообщает, что такая мера пресечения избрана всем 16 фигурантам дела. Подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.

В пресс-релизах не уточняется, гражданами каких государств являются задержанные., Gazeta Polska утверждала со ссылкой на источники что это граждане России, Беларуси и Украины. В число фигурантов дела входит 20-летний российский хоккеист, выступающий за один из клубов первой лиги Силезии и живущий в Польше с 2021 года, сообщает радио RMF FM. Россиянина задержали в июне, польские СМИ писали, что это некий Максим С..

Молодой человек якобы специализировался на разведке объектов, имеющих отношение к польской национальной обороне, а также объектов, связанных с государственными учреждениями, заявлял пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. По версии польских властей, россиянин якобы фотографировал критически важные объекты инфраструктуры и отправлял снимки российским разведчикам.

Жарин утверждал, что участники «шпионской сети» получали задания независимо друг от друга, действовали разрозненно и не были знакомы между собой. По версии властей, их вербовали в том числе в социальных сетях. Обвиняемые якобы устанавливали веб-камеры на маршрутах поставок западной военной помощи Украине и должны были поставить на транспорт GPS-трекеры.

В посольстве России в Польше заявили, что власти республики не информировали российскую сторону о передаче в суд дела о «шпионской сети».