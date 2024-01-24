Таможенники и сотрудники ФСБ изъяли более 1,2 тыс. кг кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). По сообщению ведомства, контрабандисты пытались доставить незаконный груз в Россию из бельгийского Антверпена.

Специалисты обнаружили «прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком» в контейнере, в котором располагались мешки с кофе. Экспертиза подтвердила, что в них содержится кокаин. Незаконный груз оценили более чем в 13 млрд рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК). Фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы.

10 января таможенники в Большом порту Санкт-Петербурга изъяли более тонны кокаина, которую оценили в 11 млрд рублей. Партия наркотиков была обнаружена в контейнере, который приехал из Никарагуа. В ФТС уточнили, что контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля — запрещенные вещества содержались в коробках с логотипами брендов Dior и BBB. После обнаружения наркотических средств было возбуждено уголовное дело.