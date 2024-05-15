Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию, сообщает 15 мая EFE со ссылкой на источники в королевской резиденции. По информации источников агентства, такое решение вызвано сложной обстановкой на линии соприкосновения в зоне российско-украинского военного конфликта.

Приезд «его превосходительства президента Украины» в Мадрид был запланирован на 17 мая, следовало из сообщения для прессы королевского двора. Еще во вторник, 14 мая, в резиденции монарха рассказывали, что в рамках первого двустороннего визита в Испанию Зеленский должен встретиться с королем страны Филиппом VI.

Зеленский уже встречался с королем Испании в октябре 2023 года в Гранаде, где проводился один из европейских саммитов.

Как писала газета El Pais со ссылкой на правительственные источники, также было запланировано подписание украинским президентом и испанским премьером Педро Санчесом соглашения о гарантиях безопасности. Этот договор аналогичен тем, которые Украина ранее подписала с Данией, Германией, Францией, Великобританией и другими странами.

В резиденции короля Испании не объяснили причину отмены визита Зеленского. По словам дипломатических источников EFE, решение украинского президента вызвано осложнением ситуации на фронте из-за наступления России.

В ночь на 15 мая Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск Харьковской области из-за «огневого воздействия и штурмовых действий противника». В сообщении утверждается, что «для сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции». Минобороны России 13 мая отчиталось об улучшении тактического положения в районе Волчанска. Тогда же Зеленский назвал положение ВСУ на окраинах этого города очень тяжелым.

На пресс-конференции 14 мая глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что из соображений безопасности не готов подтверждать или опровергать информацию «по любым перемещениям президента Зеленского в любую точку мира».

В рамках этой же поездки украинский президент также должен был посетить Португалию. Однако, как пишет EFE со ссылкой на португальские СМИ, визит в Лиссабон тоже постигла отмена. На пресс-конференции во вторник глава МИД Португалии Паулу Ранжел отказался от комментариев по этому поводу, сославшись на «соображения безопасности»

«Во многих случаях решение об этих визитах принимается в последнюю минуту, и поэтому не стоит спекулировать», — сказал он.

7 мая Зеленский созвонился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Во время разговора глава испанского правительства назвал ситуацию на Украине «критической». В то же время Санчес заверил, что Мадрид продолжит поддержку Киева до тех пор, пока это необходимо.

Газета Financial Times в конце апреля сообщала, что Испания наравне с Грецией находится под сильным давлением со стороны союзников по ЕС и НАТО, требующих предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. 6 мая глава испанского Минобороны Маргарита Роблес сообщила, что Киев получил от Мадрида и других стран-союзников зенитные ракеты для систем ПВО Patriot.

El Pais в начале мая писала, что Минобороны Испании завершает подготовку нового пакета военной помощи для Украины. Ожидается, что до конца июня Мадрид передаст Киеву 10 танков Leopard 2 A4, а также БМП, противотанковые средства, артиллерийские снаряды, легкие и тяжелые пулеметы и машины материально-технического обеспечения.