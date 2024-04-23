В посольстве Германии прокомментировали слова о «трофейном Канте», которые завирусились в СМИ после слов губернатора Калининградской области.

«В качестве комментария к «трофейному Канту» предлагаем посольские баннеры — и еще одну цитату незабвенного: «Имей мужество пользоваться собственным умом!» (Иммануил Кант. «Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?»)», — ответили в дипмиссии ФРГ в Москве на запрос RTVI.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал Иммануила Канта «русским трофеем». Такое объявление он сделал на пленарной сессии Международного кантовского конгресса, приуроченного к 300-летию со дня рождения немецкого философа. До этого Алиханов уверял, что Кант, «родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся, больше того, — он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине».

В 1758 году, когда во время Семилетней войны Кёнигсберг был занят русскими войсками, его уроженец Кант вместе с другими земляками принес присягу на верность Елизавете Петровне и стал подданным Российской империи. А в 1762-м город снова отошел к Пруссии.

В Германии, где тоже отмечают 300-летие философа, канцлер Олаф Шольц раскритиковал президента России за трактовку идей автора «Критики чистого разума» и трактата «К вечному миру».

«Путин не имеет ни малейшего права ссылаться на Канта», — цитирует Шольца портал Zeit Online.

По мнению Шольца, президент России «переосмыслил» наследие Канта, когда в 2024 году цитировал философа перед студентами вузов Калининградской области. Тогда российский глава также вспомнил призыв Канта «Умей пользоваться своим умом», который назвал актуальным.

«Для нас в практическом плане это означает, что мы должны, — что значит «жить своим умом», — страна должна жить своим умом, страна должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы плевать хотели на интересы других, потому что руководствоваться своими интересами и добиваться успеха — это значит с уважением относиться к интересам наших партнёров. Мы так и делаем, но мы никогда не позволим пренебрегать интересами России», — говорил Путин.

«Это абсурд, потому что Кант прямо высказывался против вмешательства государств в дела других государств», — заочно парировал Шольц.