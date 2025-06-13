Журналистка Светлана Бурцева, которую суд Эстонии приговорил к шести годам заключения по обвинению в госизмене, находится в Таллинской тюрьме. Защита планирует подавать апелляцию. Об этом в ответ на запрос RTVI рассказал временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

«Посольство России в Эстонии внимательно следит за судьбой нашей единомышленницы С.Б.Бурцевой. К сожалению, по причине отсутствия у Светланы российского гражданства консульский доступ к ней невозможен. Продолжаем поддерживать связь с находящимся в России супругом журналистки В.А. Смирновым, а также с адвокатами соотечественницы», — сообщил Ленар Салимуллин.

По данным дипломатов, «в настоящее время Светлана Бурцева находится в Таллинской тюрьме, моральное и физическое состояние удовлетворительные».

«По заверению защиты, в течение установленных законом 30 дней будет подана апелляционная жалоба на приговор суда», — пояснил RTVI временный поверенный в делах России в Эстонии.

Также в посольстве назвали дело Бурцевой «очередным примером “охоты на ведьм” и параноидального стремления эстонских “правоохранителей” зачистить информпространство республики от проявления альтернативных русофобскому мейнстриму точек зрения».

«Считаем неприемлемой продолжающуюся в Эстонии борьбу с инакомыслием», — заключили в российской дипмиссии.

Светлана Бурцева — гражданка Эстонии, она натурализовалась в 1990-х годах. Ее признали виновной в «совершении государственной измены путем ненасильственных действий против независимости и самостоятельности Эстонской Республики» и в нарушении международных санкций.

Как говорила порталу Rus.ERR госпрокурор Энели Лауритс, с 2017 года Бурцева работала в медиагруппе «Россия сегодня» на различные эстонские интернет-издания, и следствие пришло к выводу, что ее тексты, посвященные общественным мероприятиям в Эстонии, «обслуживали интересы российской пропаганды».

Согласно обвинительному заключению, журналистка «знала о запрете на свою деятельность, но продолжала ее даже после прекращения работы новостного портала “Sputnik Эстония” (Sputnik Eesti) из-за нарушения санкций».

Также в материалах дела упоминается учеба Бурцевой в магистратуре Севастопольского государственного университета с 2019-го по 2021 год, где она освоила программу по информационным и гибридным конфликтам. Следствие утверждало, что этот учебный курс «курировал и возглавлял глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ», в сотрудничестве с которым Бурцева позже под псевдонимом написала книгу «Гибридная война за мир» — в ней «описана глобальная гибридная война, которую должна выиграть Россия».