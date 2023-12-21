В здании философского факультета Карлова университета в Праге произошла стрельба, сообщает издание Novinky.cz со ссылкой на полицию. Погибли не менее 15 человек. Стрелявшего убили полицейские, сообщает корреспондент RTVI с места событий.

В 15:15 на электронную почту факультета поступило указание секретариата забаррикадироваться в кабинетах, погасить свет и забаррикадировать мебелью двери, рассказал один из свидетелей «Чешскому Радио». Студенты и преподаватели во время стрельбы прятались в аудиториях и на выступах крыши здания.

Изначально служба скорой помощи Праги сообщила в соцсети X об 11 погибших, включая стрелка, позже глава полиции Мартин Вондрашек сообщил о 15 погибших и 24 пострадавших, передает издание Seznam Zprávy.

Посольство России уточняет, если ли среди погибших и пострадавших россияне, сообщили «Ленте.ру» в димписсии.

«Посольство России в Чехии направило в полицию запрос относительного того, есть ли среди погибших или раненых россияне», — заявили в посольстве.

Здание университета, которое находится недалеко от центра Праги, эвакуировано, примыкающая к нему территория оцеплена. По неподтвержденным данным, в здании университета или рядом с ним может быть заложена бомба, пишет Seznam Zprávy. По данным источника издания е15, полиция эвакуировала здание Муниципальной библиотеки в Праге из-за сообщения о взрыве. Связан ли этот инцидент со стрельбой, пока неясно.

Президент Чехии Петр Павел в связи с инцидентом прервал рабочую поездку во Францию и срочно возвращается обратно, сообщили в канцелярии главы государства в соцсети X. Сразу после возвращения он встретится с силами безопасности страны.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отменил рабочую программу в городе Оломоуце и вернулся в Прагу. Правительство в связи со стрельбой проведет внеочередное заседание в 21:00.