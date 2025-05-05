Неизвестные бросили дымовую шашку в премьер-министров Нидерландов и Польши Дика Схофа и Дональда Туска, выступавших на мероприятии по случаю 80-летия освобождения Нидерландов от немецкой оккупации. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

Инцидент произошел в городе Вагенингене на церемонии, во время которой Схоф и Туск должны были зажечь «огонь освобождения». После выступления нидерландского премьера к его ногам на сцену была брошена дымовая шашка, после чего охрана вывела Схофа и Туска со сцены. Инцидент, судя по всему, не был направлен против Туска, отмечает PAP. Никто не пострадал.

Праздничные мероприятия в Вагенингене сосредоточены на площади у отеля «Hotel de Wereld», где 5 мая 1945 года немецкое командование подписало соглашение о капитуляции. Это положило конец немецкой оккупации Нидерландов, начавшейся 15 мая 1940 года.

После инцидента празднование возобновилось, на сцене появились музыканты. Предположительно нападавший был представителем организации «Свободная Палестина», его задержали, утверждает портал TVP.INFO. По данным PAP, некоторые люди в толпе держали плакаты с критикой войны в секторе Газа.

«Ничего плохого не случилось. Кто-то бросил дымовую шашку, вероятно, это был кто-то, кто протестует по вопросу Газы и Палестины. Мы в Польше тоже знаем такие эмоции, люди у нас также имеют и различные эмоции, и различные взгляды», — заявил Туск (цитата по РИА Новости).

При этом польский премьер назвал неподобающим поведение виновников инцидента. Схоф заявил, что привлекать внимание к войне в Газе в День освобождения Нидерландов неуместно. Мэр Вагенингена Флор Вермюлен отметил, что демонстрации в дни празднования разрешены, но инцидент с дымовой шашкой был нарушением порядка. Он извинился перед Туском и Схофом в связи с акциями протеста.

Ранее в тот же день пропалестинские активисты прервали выступление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, скандируя во время его речи лозунги в поддержку Палестины. По данным полиции, они перелезли через ограждение на площади. Пятеро демонстрантов были арестованы за нарушение общественного порядка.