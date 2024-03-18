Легковой автомобиль выехал на пути вне железнодорожного проезда перегоне Горелый — Бамовская в Амурской области. В результате на Забайкальской железной дороге с рельсов сошли 20 грузовых вагонов, говорится в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Движение поездов приостановлено. Водитель транспортного средства госпитализирован», — отметили в ведомстве.

На мечте ЧП проводятся восстановительные работы, также прибыл прокурор Николай Невмержицкий.

В телеграм-канале Забайкальской железной дороги говорится, что со станций «Сковородино», «Ерофей Павлович», «Могоча» для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда. В «РЖД» создан оперативный штаб.

Также ожидается задержка пассажирского поезда №1 сообщением Владивосток — Москва.