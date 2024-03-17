На аэродроме воинской части под Тирасполем в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике сгорел военный вертолет, в который попал беспилотник, заявили в Министерстве госбезопасности ПМР. Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы сообщило, что молдавские власти связались с украинской стороной и по итогам этого общения не могут подтвердить факт нападения.

МГБ ПМР утверждает, что дрон-камикадзе прилетел со стороны Украины, а уничтоженный его ударом Ми-8МТ был старым и давно стоял у ангара в нерабочем состоянии. В сообщении ведомства непризнанной республики говорится, что в результате ЧП никто не пострадал, но по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Телеканал «Первый Приднестровский» опубликовал видео обгоревших обломков вертолета.

Приднестровские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что дрон предположительно прилетел со стороны Клеверного моста. Эта автодорожная развязка, которая с высоты выглядит как четырехлистник, находится в Одесской области на пересечении Киевской трассы и Объездной дороги. От украинской границы ее отделяет приблизительно пара километров.

Экс-председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба заявил, что делать выводы по атаке преждевременно, но «можно провести аналогию с предыдущими попытками проведения терактов в Приднестровье и покушениями на высших должностных лиц республики». По его словам, во всех этих случаях «прослеживался украинский след», а целью была «общая дестабилизация всего того, что связано с Россией», и «главным выгодоприобретателем являлся Киев».

Приднестровский телеканал ТСВ опубликовал видео попадания дрона в вертолет. На нем видна траектория движения беспилотника. В другом сообщении говорится, что дым от взрыва и последовавшего пожара был виден из центра Тирасполя.

Власти Молдовы отказались признать случившееся нападением с украинской стороны. Бюро по реинтеграции при правительстве республики сообщило в своем телеграм-канале, что Кишинев связался с Киевом и по итогам этого общения не может подтвердить факт атаки.

«Бюро по реинтеграции находится в контакте с другими органами государственной власти Молдавии и, изучив видеоматериалы и обменявшись информацией, сообщает, что данный инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника, представленная на кадрах, не работает уже несколько лет»,— говорится в сообщении молдавского ведомства.