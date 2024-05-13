В приморской Находке 62-летний пенсионер из окна квартиры устроил стрельбу по подросткам из пневматического пистолета. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во дворе дома на Пограничной улице. Пожилой мужчина выстрелил из пневматического пистолета в воздух, чтобы напугать детей, которым, по его мнению, не следовало шуметь под окнами. В результате пострадал 10-летний школьник, у него ушиб руки.

Ребенок не обращался за медицинской помощью, но ему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Пенсионера задержали, пневматическое оружие у него изъяли. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), ему грозит до семи лет лишения свободы.

В прокуратуре Приморского края ранее сообщали, что вечером 12 мая неизвестный из окна жилого в Находке «произвел выстрелы из неустановленного предмета в сторону группы подростков, в результате чего мальчику 2014 года рождения причинено телесное повреждение в виде гематомы на запястье». Прокуратура поставила расследование уголовного дела о хулиганстве на контроль.