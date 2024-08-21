В связи с необходимостью обеспечения безопасности на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) власти Приморского края вводят ограничения с 31 августа по 6 сентября. Они коснутся морской акватории, воздушного пространства, а также движения автотранспорта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Со 2 по 6 сентября в акватории залива Петра Великого в бухтах Новик, Аякс и Парис, а также в акватории Амурского залива вблизи низководного моста «запрещаются стоянка и передвижение всех судов — маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров». Исключением будут суда, которые привлечены к мероприятиям по подготовке и проведению форума, в том числе спасательные.

Восточный экономический форум — 2024 состоится 3 — 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс. В 2023 году участие в мероприятии приняли более 7 тыс. участников и представителей СМИ из 62 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 2400 представителей бизнеса. Самые многочисленные делегации направили Китай, Индия, Мьянма, Филиппины, Лаос, Монголия.

С 3 по 6 сентября вводится временный режим ограничения использования воздушного пространства радиусом 250 километров с центром во Владивостоке. В пресс-службе правительства уточнили, что регулярные авиарейсы будут выполняться по расписанию.

С 1 по 6 сентября устанавливается запрет на перевалку опасных грузов в порту Владивостока.

С утра 31 августа по 6 сентября во Владивостоке будет запрещено проведение дорожных, взрывоопасных и земляных работ на трассах проезда участников форума, за исключением работ по устранению аварий на коммуникациях. Также в городе запретят провозку опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных, отравляющих веществ, вооружения, боеприпасов и введут ограничения на въезд на территорию острова Русский тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств и машин, осуществляющих перевозки опасных грузов, не имеющих специальных пропусков.

На это же время при отсутствии пропуска будет запрещен вход на территорию кампуса Дальневосточного федуниверситета (ДВФУ), где пройдет ВЭФ.

Кроме того, охотничий сезон переносится на дату после 6 сентября. Исключением станут мероприятия для регулирования численности охотничьих ресурсов на территории Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского, Хасанского округов с 1 по 6 сентября.