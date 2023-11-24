В одной из квартир города Великие Луки и в частном доме деревни Мокрики Псковской области нашли тела троих детей, в том числе младенца. В убийстве подозревают их мать, сообщает региональный Следственный комитет. По данным SHOT, женщина жила с трупами своих детей около трех месяцев.

Подозреваемую задержали, пишет SHOT, тела детей 23 ноября обнаружила бабушка, которая приехала погостить к внукам в Великие Луки. По данным телеграм-канала, в комнате лежали скелеты ее внуков, укрытые одеялом, один из них был в памперсе.

34-летняя мать в разговоре с пенсионеркой заявила, что сыновья умерли в августе с разницей в неделю. По ее словам, смерть произошла во сне. Как утверждает SHOT, рассказывая о смерти дочери, женщина также сообщила, что она произошла аналогичным образом.

Всего, как пишет телеграм-канал, у женщины было пятеро детей. Пятилетнюю дочку уже забрали органы опеки, а 12-летний сын в последнее время жил с бабушкой.

Следственный комитет возбудил уголовные дела за «убийство двух и более малолетних» (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «убийство малолетнего» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время будет избрана мера пресечения в отношении подозреваемой. Сейчас специалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.