В Псковской области отказались от проведения парада и других массовых мероприятий 9 мая, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Такое решение глава региона объяснил соображениям безопасности — мера была принята с учетом позиции силовиков.

«Главным вызовом сейчас является обеспечение безопасности проводимых мероприятий. Каждую из возможных угроз мы должны учитывать при планировании», — написал Ведерников в телеграм-канале.

Несмотря на отмену парада, для жителей всех возрастов в Псковской области будут предусмотрены активности в менее крупных форматах, добавил губернатор.

Кроме того, Ведерников пообещал выплаты в размере 10 тыс. рублей инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». По словам губернатора, в 2024 году регион получит 23 млн рублей на благоустройство воинских захоронений.

В 2023 году в Псковской области также не проводили парад 9 мая. Тогда Ведерников говорил, что День Победы будет проходить в «особых условиях», поскольку главным вызовом сегодняшнего момента является «обеспечение безопасности всех участников мероприятия».

«Мы должны запланировать и провести только те мероприятия и только в том формате и масштабе, при которых все участники гарантированно будут защищены от любых возможных неприятностей. Все пункты программы, которые не состоятся в привычном режиме, должны быть перенесены в режим онлайн. Прежде всего я говорю об акции «Бессмертный полк»», — объяснял губернатор.

Помимо этого, а 2023 году в Псковской области были отменены праздничные салюты и фейерверки. Ведерников указал, что большинство военнослужащих, которые приезжают «в госпиталь, на реабилитацию, в плановые отпуска» из зоны боевых действий на Украине, «эти звуки воспринимает абсолютно по-другому».