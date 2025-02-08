Авиакомпании продолжают отменять и переносить рейсы, которые должны были вылететь из Пулково 7 и 8 февраля. Причиной стало аномально высокое атмосферное давление в Санкт-Петербурге. Судя по данным онлайн-табло питерского аэропорта, 8 февраля были отменены 20 вылетающих рейсов и столько же прибывающих.

О том, что ряд авиакомпаний вынужденно корректируют расписание полетов через Пулково, стало известно в пятницу, 7 февраля. «Фонтанка» отметила, что первым был отменен рейс Sukhoi Superjet (SU-95) из Петербурга в Худжанд «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в 1:55.

В течение дня 7 февраля были отменены вылеты более 35 рейсов, которые должны были совершить из Пулково самолеты SU-95. Аналогичная ситуация сложилась и с прилетами: их отменили порядка 20. Сегодня, 8 февраля, атмосферное давление в Петербурге продолжает оставаться близким к рекордно высокой отметке, и ситуация в городском аэропорту схожа со вчерашней.

В частности, были задержаны или отменены вылеты в Москву, Ош, Череповец, Апатиты, Калининград и Нарьян-Мар. Некоторые задержанные еще накануне рейсы до сих пор не вылетели. Пассажирка Венера Тяро, которая должна была отправиться в Надым вечером 7 февраля, рассказала РЕН ТВ, что их вылет снова отложили на 11 часов. По ее словам, кто-то из людей провел ночь на креслах в залах ожидания, а дети — в колясках.

«Недавно нас накормили горячим питанием, дали воду. Очень тяжело, когда особенно не спишь», — пожаловалась девушка.

Аномально высокое атмосферное давление

Причиной массовой отмены и задержки рейсов стало аномально высокое атмосферное давление в Санкт-Петербурге. Начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов сообщал, что к обеду 7 февраля атмосферное давление в городе достигло 791,33 мм ртутного столба, побив рекорд 1 февраля 2012 года (791,2 мм).

Оптимальным для человеческого организма считается давление на уровне 760 мм. Если оно выше этой отметки, то у людей с гипертензией начинает расти кровяное давление, причем резкие колебания могут спровоцировать гипертонический криз. Кроме того, они могут вызывать болевые ощущения в суставах, однако принимать из-за этого обезболивающее медики не рекомендуют.

Максимальной отметки — 791,5 мм ртутного столба — атмосферное давление достигло в 1:30 в ночь на 8 февраля, после чего начало снижаться.

«В дальнейшем снижение атмосферного давления будет продолжаться, но очень медленно. Так что мы постоянно будем находится под антициклоном с высоким давлением. К норме 1013 гПа (760 мм ртутного столба) атмосферное давление в Санкт-Петербурге приблизится, скорее всего, только к следующим выходным дням», — спрогнозировал Колесов.

Почему высокое атмосферное давление мешает самолетам

Телеграм-канал «Авиадиспетчер» объясняет, что атмосферное давление особенно влияет на полеты самолетов Sukhoi Superjet, поскольку у них есть строгое ограничение — они не могут летать при давлении выше 1052 гПа (789,1 мм ртутного столба).

При выходе за эти пределы приборы «суперджетов» перестают точно определять высоту, что особенно опасно при взлете и посадке, отмечает «Авиадиспетчер». Кроме того, аномальное давление меняет летные характеристики самолетов: увеличивается длина разбега при взлете, меняется скорость отрыва от земли и посадки, а также расход топлива.

Более высокие пороговые значения допустимого давления имеют дальнемагистральные самолеты, поэтому авиакомпании сейчас пытаются пересадить пассажиров отмененных рейсов на более крупные борта, поясняет телеграм-канал.

Эксперты добавляют, что Sukhoi Superjet столкнулся с такими проблемами из-за атмосферного давления, поскольку разработчик просто не рассчитывал на такие рекордные показатели.

«На современных самолетах — это касается и Superjet, и Airbus A320 — диапазон возможных значений давления варьируется от 950 до 1050 гектапаскалей, а в Питере сегодня 1054 гектапаскаля (это 791 мм ртутного столба). <…> Пилоты должны сделать дополнительные вычисления и убедиться, что при взлете и т.д. самолет не выйдет за пределы определенных значений. Получается, что для Superjet уже при текущих погодных условиях эксплуатация запрещена, поэтому не летают», — пояснил BFM главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

В пресс-службе самого аэропорта Пулково сообщают, что нормализация погодных условий ожидается к вечеру 8 февраля. В телеграм-канале воздушной гавани пассажирам предложено получать информацию о рейсах непосредственно у авиакомпаний или ориентироваться на онлайн-табло.