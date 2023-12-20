Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» снова испытывает перебои в работе. Об этом написали «24 Канал» и «Страна.ua», информацию подтвердили в самой компании.

На официальной странице оператора в соцсетях появилось сообщение о том, что компания возобновила работу приложения «Мой Киевстар», поэтому все услуги должны быть доступны, однако в комментариях пользователи стали писать, что работает не все.

На странице оператора появились «массовые жалобы» на неработающую связь, отсутствие интернета и голосовой связи, отмечала «Страна.ua».

Позднее в самом «Киевстаре» заявили, что сбой затронул жителей западных и южных областей, речь идет о проблемах с голосовой связью и мобильным интернетом. По данным «Страна.ua», специалисты работают над восстановлением сети, сроки ремонта не уточняются.

В предыдущий раз масштабный сбой в работе «Киевстара» произошел 12 декабря. Помимо проблем со связью и интернетом с неполадками столкнулись крупнейшие государственные банки Украины — Приватбанк и Ощадбанк.

В «Киевстаре» тогда говорили, что речь идет о «мощной хакерской атаке, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет» (цитата по «Стране.ua»).

Ответственность за хакерскую атаку 13 декабря взяла на себя российская хакерская группировка «Солнцепек» (соответствующее сообщение появилось в одноименном телеграм-канале).

«Мы, хакеры “Солнцепек”, берем на себя полную ответственность за кибератаку на “Киевстар”. Мы уничтожили 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования», — говорилось в сообщении.

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по восьми статьям УК. В «Киевстаре» отрицали информацию о том, что хакеры украли персональные данные украинских абонентов, а также уничтожили компьютеры и сервера компании.