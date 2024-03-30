В районе Ниагарского водопада в Канаде из-за ожидающегося 8 апреля полного солнечного затмения ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти готовятся принять до миллиона человек.

Как отмечается в пресс-релизе на сайте канадского региона Ниагара, район Ниагарского водопада станет одним из лучших мест в Канаде, где 8 апреля можно будет наблюдать за полным солнечным затмением. Ожидается, что приедут «тысячи посетителей».

Объявление чрезвычайной ситуации даст властям больше возможностей по защите здоровья и безопасности жителей и гостей региона, а также дополнительно поможет в защите критической инфраструктуры, говорится в заявлении.

Полиция Ниагары на прошлой неделе предупредила, что из-за солнечного затмения в регион могут приехать до миллиона человек. Мэр города Ниагара-Фолс Джим Диодати отмечал, что в город может прибыть рекордное для одного дня число гостей, отмечает Associated Press.

Как передает агентство, полное солнечное затмение станет для канадской провинции Онтарио первым с 1979 года. Журнал National Geographic назвал Ниагарский водопад одним из лучших мест, где можно будет наблюдать за этим явлением.

Солнечное затмение 8 апреля — последнее на ближайшие 20 лет — смогут увидеть люди во всех штатах США, а также в некоторых северо-западных районах Мексики и на юго-востоке Канады. Российской территории лунная тень не достигнет, поэтому россияне не смогут увидеть ни полную, ни частные фазы затмения. Его полная фаза начнется в 21:38 мск в центральной зоне акватории Тихого океана.

Из-за сравнительно близкого расположения по отношению к Земле Луна будет казаться особенно большой, и затмение продлится почти 4,5 минуты. Поскольку Солнце в 2024 году приблизилось к пику 11-летнего цикла своей активности, из его короны будет выходить множество ярких струй плазмы. Продолжительность затмения при высокой солнечной активности делают это явление особенно интересным для наблюдения.