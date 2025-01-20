В нескольких районных администрациях Санкт-Петербурга начались обыски в рамках уголовного дела, возбужденного из-за падения наледи на прохожих, пишут «Фонтанка» и 78.ru.

ОБНОВЛЕНИЕ: Следственный комитет подтвердил обыски в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов, а также в управляющих компаниях в Петербурге в рамках уголовного дела о падения наледи с крыш.

«Следователи пришли в администрации Центрального, Адмиралтейского, Выборгского и Приморского районов города. По версии следствия, ответственные за содержание и уборку городских крыш лица не выполнили свою работу и не провели уборку снега и льда надлежащим образом», — пишет 78.ru.

По данным «Фонтанки», обыски проходят также в администрации Василеостровского района. Кроме того, как сообщают издания, следственные действия ведутся в офисе управляющей компании «Возрождение».

«Фонтанка» отмечает, что в перечне также фигурируют УК «Строительные системы», ТСЖ «Приморье» и офис «Петербургского метрополитена» на Московском проспекте.

По словам источников «Фонтанки», обыски проходят в рамках уголовного дела по 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Издание уточняет, что дело возбудили 14 января по семи случаям, связанным с сосульками.