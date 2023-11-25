Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев в разговоре с RTVI заявил, что он обратился с письмом к основательнице сети ресторанов «Андерсон» Анастасии Татуловой после угроз с ее стороны в адрес журналистки издания Анны Захаровой.

По словам Канаева, предпринимательнице не понравились формулировки нескольких абзацев в материале о продаже семейных кафе «Андерсон» компании «Вкусвилл» и последствиях налоговых проверок компании.

«Вечером в пятницу Анна сообщила, что после публикации <…> статьи Анастасия Анатольевна [Татулова] позвонила ей и выразила возмущение формулировками нескольких абзацев этого текста. В частности, претензии вызвала формулировка „продала сеть кафе Андерсон“, так как, по ее словам, она владела не сетью, а брендом и активами», — рассказал Канаев.

Он подчеркнул, что эта формулировка была скорректирована.

В письме Татуловой Канаев указал, что «опубликованный материал соответствует стандартам деловой журналистики», которым следует РБК. Руководитель Объединенной редакции предложил предпринимательнице обсудить «в рабочем и взаимно уважительном диалоге» фрагменты статьи Захаровой, которые не совпадают с ее представлениями о том, как должны работать СМИ.

«Меня, руководителя Объединенной редакции РБК, в свою очередь, всегда возмущают унизительные и угрожающие формулировки в адрес журналистов. Я считаю их недопустимыми и всегда серьезно воспринимаю любые угрозы, связанные с нашей профессиональной деятельностью», — подчеркнул Канаев в разговоре с RTVI.

В письме, которое он предоставил RTVI, говорится, что РБК «примет все предусмотренные законом меры для зашиты достоинства и предотвращения угроз в адрес нашей коллеги».

О том, что Татулова угрожала расправой Анне Захаровой после публикации материала о продаже ее бизнеса ретейлеру «Вкусвилл», 25 ноября рассказала сама журналистка на своей странице во «ВКонтакте». По ее словам, предпринимательница позвонила ей и потребовала внести изменения в статью.

«Она позвонила мне и потребовала править текст — «иначе я тебя придушу». Приятного аппетита», — написала Захарова.

В материале РБК, о котором идет речь, приводится комментарий Татуловой. В частности, предпринимательница заявляет, что продажа «Андерсона» связана с «хорошим предложением» от «сильной компании». Согласно комментарию Татуловой, обсуждение сделки с «Вкусвиллом» проводилось еще в 2019 году, а сейчас «все совпало».

20 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что «Вкусвилл» купил бренд и основные активы сети кафе «Андерсон». По оценкам издания, их оценочная стоимость составляет 600—800 млн рублей. Во «Вкусвилле» заявили, что планируют продолжать развитие сети по франшизе.

Отъезд Татуловой из России и налоговые проверки в «Андерсоне»

Среди прочего, Татулова в разговоре с РБК подчеркнула, что продажа «Андерсона» не связана с проверками налоговой службы, о проведении которых 23 ноября сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, предпринимательницу проверяют налоговики из-за подозрений в неуплате налогов и махинациях с бизнесом. Shot без ссылки на источник пишет, что Татулова «дробила» бизнес на десятки юридических лиц, что «позволяло платить меньше налогов», принося около 2 млрд рублей ежегодно.

После продажи «Андерсона» Татулова переехала в Португалию, о чем сама предпринимательница сообщила в своем телеграм-канале в середине ноября. Тогда она опубликовала пост о посещении международной IT-конференции WebSummit, которая проходит в Лиссабоне, а в комментариях к нему написала, что уехала в Португалию «уже теперь насовсем». По данным Shot, там Татулова планирует заниматься строительством бань «на купленной земле в старинном поместье».

В разговоре с Daily Storm Татулова отвергла информацию об уходе от налогов и проверках со стороны ФНС. «Все мои налоги уплачены, ни о каких претензиях ко мне лично со стороны любых служб мне неведомо. Мы являемся и являлись всегда социально ответственным бизнесом, создавали рабочие места, платили рыночные зарплаты, полностью платили все налоги, много занимались благотворительностью», — заявила она.

Как рассказала Татулова, что последняя проверка в «Андерсоне» проходила в ноябре 2022 года. Тогда, по ее словам, несколько десятков сотрудников ФНС пришли в 17 кафе сети с постановлением о выемке документов. Предпринимательница уточнила, что в тот период подобная проверка коснулась московских заведений, которые развивались по франшизе. Основательница «Андерсона» заявила, что тогда сотрудники ФНС «так ничего и не нашли», а после этого с ней «никто не связывался».