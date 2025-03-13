Российская детская клиническая больница (РДКБ) в Москве с первого марта закрыла единственное в России отделение реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости, где оперировали детей с синдромом короткой кишки. После этого родители пациентов стали утверждать, что оперировать детей будет негде, однако в самом РДКБ заявили RTVI, что «медицинская помощь продолжит оказываться в полном объеме».

СКК — заболевание, связанное с частичной утратой сегментов тонкого кишечника (потеря 25% и более от его общего объема). Оно характеризуется нарушением процесса всасывания питательных веществ. Из-за этого питательные элементы, которые должны поступать в организм вместе с пищей, теряются и не усваиваются, что, в свою очередь, ведет к нарушению баланса минералов и вызывает истощение организма.

«Отделение реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости вошло в состав хирургического отделения РДКБ. Мощность коечного фонда отделения составляет 60 коек. Медицинская помощь детям оказывается в полном объеме с применением широкого спектра медицинских технологий», — заявили RTVI в пресс-службе РДКБ.

В больнице также подчеркнули, что на базе этого отделения «продолжают в полном объеме получать медицинскую помощь пациенты, которые ранее наблюдались в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости, в том числе пациенты с синдромом короткой кишки».

«Объединение отделений позволило сформировать мощный кадровый состав ведущих высококвалифицированных специалистов: 12 врачей и 22 медицинские сестры, которые в полной мере владеют высокотехнологичными методиками хирургического лечения и ведения пациентов, в том числе с синдромом короткой кишки. 4 врача и 9 медицинских сестер перешли из отделения реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в РДКБ также отметили, что все дети, нуждающиеся в медицинской помощи, продолжают госпитализироваться в РДКБ «в установленном порядке» — как по заявкам из регионов, так и по личным обращениям.

Ранее RTVI рассказывал о закрытии отделения реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости в РДКБ, которым руководила детский хирург Юлия Аверьянова. После ее ухода, по словам волонтера фонда «Ветер Надежд» Марии Балашовой, система помощи детям с СКК, которая складывалась много лет, была «полностью разрушена».