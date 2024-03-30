В доме президента Перу Дины Болуарте прошел обыск в рамках расследования по делу о коррупции, связанного с ее люксовыми наручными часами, сообщает Associated Press. В рейде участвовали около 40 сотрудников полиции и прокуратуры. Их задачей было найти часы Rolex, которые Болуарте якобы не задекларировала.

Трансляцию обыска вел местный телеканал «Латина». Судя по кадрам видео, правительственные агенты из следственной группы ворвались в резиденцию президента в Лиме, когда самой главы государства не было дома. Они перекрыли автомобильное движение на улице перед особняком и окружили здание.

В заявлении полиции уточняется, что рейд проводился «с целью обыска и выемки» доказательств по делу о коррупции и был санкционирован судебными органами по запросу генеральной прокуратуры.

Расследование в отношении Болуарте было начато в марте 2024 года после того, как местное издание La Encerrona сообщило, что президент носит разные часы Rolex на официальных мероприятиях. Отвечая на вопрос о том, как на государственную зарплату можно позволить себе такие дорогие аксессуары, лидер Перу заявила, что эти покупки — результат ее «упорного труда с 18 лет», и призвала СМИ не вторгаться в ее личную жизнь.

Генеральный прокурор Перу Хуан Вильена сообщил, что Болуарте получила повестку в суд, но попросила отложить явку на две недели в связи с президентскими обязанностями. Он подчеркнул, что глава государства обязана сотрудничать со следствием и предоставить доказательства легального приобретения дорогих часов.

Вильена также заявил, что Болуарте должна предъявить следствию трое часов Rolex, и предостерег президента от их уничтожения или сокрытия. По его словам, декларации о доходах и активах главы государства за последние два года будут тщательно проверены на предмет нарушений.

Болуарте продолжает настаивать на том, что не совершала коррупционных преступлений. «Я вошла во Дворец правительства с чистыми руками и с чистыми руками выйду из него», — заявила она на прошлой неделе.

В июле 2021 года Дина Болуарте стала вице-президентом Перу и министром социальной интеграции. В декабре 2022 года она возглавила страну после того, как ее предшественник Педро Кастильо попытался распустить Конгресс и взять управление государством в свои руки, из-за чего был смещен с поста и арестован.

В ходе последовавших за этим акций протеста в бедных южных районах страны погибли как минимум 49 человек. Правозащитные организации заявляют, что правительство применило непропорциональное и неизбирательное насилие, и призывают призвать виновных в этом к ответственности.

Решение о вводе войск для разгона протестов принимал 57-летний Альберто Отарола — бывший глава Минобороны страны, которого Болуарте назначила премьером. В прошлогоднем интервью Financial Times он заявил: «Я думаю, что потомки будут помнить Болуарте как президента, который спас демократию и верховенство закона».

Критики обвиняют правительство Болуарте в том, что оно становится все более авторитарным — в частности, отказывается от проведения досрочных выборов и вместе с Конгрессом разрабатывает законы, угрожающие подорвать независимость судебной системы.

В начале марта 2024 года Отарола вынужден был покинуть пост премьер-министра на фоне скандала: перуанские СМИ опубликовали аудиозапись разговора между ним и 25-летней женщиной Язире Пинедо, с которой он явно заигрывал. Местные источники утверждают, что в 2023 году Пинедо благодаря протекции премьера получила госконтракты на сумму свыше $14 тысяч долларов. Подавая в отставку, Отарола заявил о своей невиновности и назвал аудиодоказательство своего флирта с Пинедо фейком, созданным в рамках политических происков недоброжелателей.