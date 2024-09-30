В результате наводнения в Непале погибли 193 человека, пропавшими без вести числится 31 человек, сообщает AP News. Ранее сообщалось о 170 жертвах.

По данным непальского МВД, пострадали 96 человек. Как отмечает AP News, большинство смертей произошло в столице Катманду.

«По крайней мере три автобуса, направлявшихся в Катманду и застрявших в пробке на шоссе, были погребены под оползнем, в результате которого погибло три десятка человек», — говорится в сообщении издания.

Представитель полиции Дэн Бахадур Карки говорил, что число жертв, вероятно, увеличится по мере проведения поисково-спасательной операции на пострадавших от паводка территориях.

По словам другого представителя МВД Риши Рам Тивари, в Катманду затоплены несколько кварталов. В настоящее время спасатели используют бульдозеры, чтобы расчистить автомагистрали от мусора. Сейчас город полностью отрезан от остальной части страны.

В Непале с 27 сентября выпало рекордное с 2002 года число осадков — 240 мм. Сезон муссонов, приносящий сильные дожди, обычно начинается в стране в июне и заканчивается к середине сентября, но в 2024 году он аномально затянулся. Национальное метеорологическое бюро сообщило, что выпавшее в стране за последние дни количество осадков стало рекордным с 1970 года.