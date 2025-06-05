В результате удара по Рыльску погибла 32-летняя женщина, у нее остались трое несовершеннолетних детей, сообщил врио главы Курской Александр Хинштейн. Он отметил, что также пострадали шесть человек.

«Атака пришлась по многоквартирному и частным домам. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе из-за ударной волны повреждены еще несколько жилых домов, выбиты окна неработающего хлебозавода», — рассказал он.

Врио главы Курской области заверил, что власти региона окажут семье погибшей всю необходимую помощь.

Кроме того, пострадали шесть человек, сообщил Хинштейн: пять женщин и один мужчина. Одной из них 83 года, она в тяжелом состоянии.

Хинштейн не уточнил, каким видом оружия был нанесен удар. Mash пишет, что это были две ракеты HIMARS.

Рыльск последние несколько дней подвергается атакам. 3 июня Хинштейн сообщил, что дрон нанес удар по частному дому, в результате чего начался пожар, который был потушен, погибших и пострадавших нет.

В тот же день он написал, что в больницу доставили двух женщин, пострадавших в результате «вражеских атак»: у 48-летней жительницы Коренево были обнаружены минно-взрывная травма, проникающее осколочное ранение живота и внутреннее кровотечение, а у 49-летней жительницы Рыльского района — минно-взрывная и черепно-мозговые травмы, слепые осколочные ранения живота и конечностей. После того как пациенток прооперировали, врачи решили направить их для лечения в Москву.

4 июня Хинштейн написал, что ночью БПЛА атаковали город Рыльск, в результате чего были повреждены четыре дачных дома и пострадала 66-летняя женщина. Кроме того, по его словам, накануне два дрона пытались ударить по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске, но этого не произошло.

5 июня официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в ночь на 4 июня дроны атаковали жилые дома в Рыльске, в результате чего пострадала 66-летняя женщина, четыре частных дома были повреждены. Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («террористический акт»).