В результате взрыва в Луганске погиб экс-мэр Манолис Пилавов, сообщил «ЛуганскИнформЦентр Z» со ссылкой на его родственника. Он был главой городской администрации с декабря 2014 года по ноябрь 2023-го.

«К сожалению, это правда», — сказал собеседник «ЛуганскИнформЦентра Z».

UPD: глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Пилавов погиб в результате теракта: «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва, виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание».

В СУ СКР по ЛНР сообщили, что проводят осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе взрывотехническая. Кроме того, возбуждено уголовное дело, по какой статье, не уточняется.

Взрыв произошел около краеведческого музея, где проходила выставка, посвященная операции «Поток» в Курской области. Ранее правительство ЛНР сообщило, что в результате взрыва один человек погиб, еще трое пострадали, один из них в тяжелом состоянии.

Shot пишет, что, по предварительным данным, сработала самодельная бомба, которую «оставили на крыльце справа от двери» музея.

«Когда Пилавов проходил рядом, произошел подрыв устройства, сделанный дистанционно. В результате которого экс-чиновник погиб», — отмечает телеграм-канал.

Mash пишет, что бомба, по предварительным данным, находилась в сумке у подошедшей к двери женщины: «Вероятнее всего, ее использовали вслепую».

В сентябре 2022 года от ранений, полученных при взрыве в Луганске, погиб генпрокурор ЛНР Сергей Горенко. Вместе с ним погибла его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом и возложил ответственность за взрыв на «киевский режим».