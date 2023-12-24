В столице Латвии Риге неизвестный бросил учебную гранату в бар, где проходила вечеринка журналистов Русской службы британской вещательной корпорации «Би-Би-Си». Об этом сообщили телерадикомпания Deutsche Welle (DW)* и телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на неназванных сотрудников издания.

Мероприятие с участием журналистов проходило 23 декабря в местном баре Čē. По данным «Осторожно, новости», были и журналисты-эмигранты из других СМИ.

Как отмечает телеграм-канал, ближе к полуночи неизвестный открыл дверь и бросил под ноги присутствовавшим гранату — предположительно, это была учебно-имитационная RGD-5.

DW* уточняет, что граната взорвалась, оглушив нескольких человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным «Осторожно, новости», журналисты предполагают, что причиной мог стать бытовой конфликт, но не исключают, что нападение может быть связано с их профессиональной деятельностью.

Нападавший скрылся на черной BMW, но журналисты успели зафиксировать номер машины, подчеркивает DW*.

Журналист Дмитрий Колезев*, который после начала вооруженных действий на Украине уехал из России в Литву, в своем телеграм-канале выразил мнение, что речь идет об «очень серьезной истории», если подтвердится связь нападения с профессиональной деятельностью журналистов.

«Страна Евросоюза и НАТО, сотрудники британской вещательной корпорации (в основном российские журналисты-эмигранты), граната…», — отметил Колезев*.

«Би-Би-Си» в марте 2022 года сообщила, что приостанавливает работу в России из-за принятого Госдумой закона об уголовном наказании за данные о российских ВС, которые могут быть признаны «фейком». В вещательной корпорации заявили, что законопроект призван «сделать криминальным процесс осуществления независимой журналистики».

Журналисты «Би-Би-Си» вынужденно переехали за границу, где продолжили работу. Роскомнадзор в тот же период по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России официальный сайт радиовещательной корпорации.

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