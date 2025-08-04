Трек АК-47, Ноггано (Василий Вакуленко) и Гуфа (Алексей Долматов) «Тем, кто с нами» был заблокирован на российских площадках на основе решения МВД России, так как в нем содержалась информация о способах изготовления наркотиков. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор внес трек в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, признавшего композицию запрещенной. В нем содержится информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров», — отметили в РКН.

В ведомстве уточнили, что уведомили «интернет-ресурсы о необходимости ограничения доступа к треку».

Ранее стало известно, что композиция «Тем, кто с нами», в записи которой принимали участие рэперы Гуф, Ноггано и музыканты группы АК-47, была заблокирована на «Яндекс.Музыке». В описании к треку говорится, что доступ к песне ограничен по требованию РКН.

Трек, который вышел в 2010 году на альбоме на альбоме АК-47 под названием «МегаPolice», также оказался скрыт на площадках Apple Music и Spotify, а клип на песню убрали с YouTube-канала музыкального лейбла Gazgolder. Помимо этого, сайт Genius.com ограничил для пользователей из России доступ к странице с текстом «Тем, кто с нами».

1 августа Роскомнадзор объявил, что «проводит мониторинг доступности в сети интернет альбома “Город дорог” Гуфа для передачи информации экспертам» и его возможной блокировки. Это произошло после того, как челябинский миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что хочет выкупить права на него и удалить отовсюду, «потому что в молодости сам попал под его деструктивное влияние».

Однако правообладатель записи, гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин заявил, что если Рыбаков не передумает, то откажется от сделки.

По его словам, в альбоме есть «флер нездоровых стимуляторов», но серьезных нарушений, в том числе с точки зрения закона, нет: «Это не нарушение закона, это творчество и выражение человека. И это легендарный альбом Гуфа, с которого началось его творчество».