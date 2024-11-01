Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова прокомментировал выступление своего декана на конференции, где она давала советы по использованию гомеопатии в акушерстве. Заявления декана — не позиция университета, а гомеопатия требует глубоких познаний, следует из ответа, полученного RTVI.

После выступления Лидии Ильенко, декана педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова на гомеопатической конференции в Пскове, редакция RTVI сделала запрос руководству РНИМУ о его отношении к гомеопатии. В нем были прописаны 8 вопросов, в том числе о том, используется ли гомеопатия врачами РНИМУ при ведении рожениц, действительно ли РНИМУ является мировым «флагманом» эпидемиологических исследований в области гомеопатии, не являются ли советы и реклама гомеопатии, сделанные Ильенко от имени вуза, опасными, и планирует ли руководство вуза продолжать трудовые отношения с Ильенко.

Ни на один поставленный вопрос в сообщении вуза ответа не последовало. «Материалы выступлений, равно как и публикационные материалы под авторством (соавторством) конкретных специалистов, обладающих определенными глубокими знаниями и значительным опытом в той или иной области, определяют мнение конкретных специалистов, и не являются позицией Университета», — говорится в ответе на запрос RTVI, подписанном ректором РНИМУ, академиком Сергеем Лукьяновым.

«Должностными лицами Университета не может быть высказана позиция относительно содержания материалов выступления на вышеуказанной Конференции в связи с отсутствием специальных полномочий в части представления экспертного мнения, требующего глубоких познаний в данной области», — уточнили в РНИМУ.

Выступая на конференции, заслуженный врач России Ильенко заявила, что РНИМУ является мировым флагманом исследований гомеопатических лекарственных средств. Кроме того, она рекламировала гомеопатию для лечения различных состояний беременных и рожениц.

Так, говоря о возможных причинах мужского бесплодия, Ильенко заявила, что оно может формироваться еще на стадии внутриутробного развития — при тазовом предлежании, когда плод располагается головой у дна матки. Такое положение плода она назвала «антигравитационным», и, обращаясь к залу, рассказала о наиболее эффективном решении проблемы. «Поэтому, наши уважаемые акушеры-гинекологи, описаны старинные методики переворота плода из тазового в головное предлежание. В том числе есть только два гомеопатических препарата, которые способны перевести (плод)… — один для брюнеток, другой для блондинок, — рассказала Ильенко.

В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН опубликовала меморандум о лженаучности гомеопатии. «Гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов», — отмечается в меморандуме.