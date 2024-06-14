Упоминание президента России Владимира Путина в сочинении по русскому языку на ЕГЭ не повышает баллы за экзамен, заявили в Рособрнадзоре. Ранее упоминать Путина посоветовали в телеграм-канале, посвященном школьным олимпиадам и экзаменам. Некоторые выпускники после этого поблагодарили канал, сообщив, что совет якобы оказался рабочим.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий [в сочинении] в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», — сказали в Рособрнадзоре (цитата по РИА Новости).

В ведомстве отметили, что участники ЕГЭ в сочинении могут привести для обоснования своего отношения пример, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Источники примеров «равноценны», однако их выбор «отражает общекультурный уровень конкретного участника экзамена», добавили в Рособрнадзоре.

Единый госэкзамен по русскому языку прошел в России 28 мая. Накануне экзамена, 27 мая, телеграм-канал «Поступашки — Олимпиады, ЕГЭ, ДВИ» посоветовал упоминать в тексте российского президента.

«Очень здорово писать что-то про Путина в аргументах (может и про спецоперацию, но вот тут у меня нет универсального шаблона)», — отмечал автор сообщения (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Автор публикации выражал уверенность, что «сочинение с Путиным сразу оценят лучше» — это якобы уже подтвердил прошлогодний «эксперимент». «В СССР все дети в сочинениях по умолчанию писали про Ленина/Маркса и сейчас в этом плане не изменилось ничего», — сказано в сообщении.