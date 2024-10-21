Российские школьники через два года смогут при желании сдать ЕГЭ по арабскому языку. О планах ввести арабский язык в качестве шестого экзамена по выбору сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Как передает «Интерфакс», президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян 21 октября посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье. Кравцов рассказал лидерам о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования.

«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — сказал министр.

По его словам, в ноябре в гимназии Примакова пройдет первый форум, посвященный вопросам преподавания арабского языка. Ожидается, что участие в нем примут ученые и педагоги из более чем десятка стран.

В понедельник, 21 октября, стартовала первая всероссийская олимпиада школьников по арабскому языку. По словам Кравцова, планируется участие в ней более тысячи российских школьников.

О том, что арабский язык может появиться в качестве предмета по выбору на ЕГЭ, в декабре прошлого года сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Глава ведомства Анзор Музаев говорил, что необходимо сперва проанализировать востребованность изучения арабского в школах.

В Рособрнадзоре отмечали, что предстоит разработать образовательный стандарт и учебники на его базе, а также подготовить педагогические кадры для преподавания арабского в школах. Сейчас российские школьники могут изучать и затем выбирать для сдачи ЕГЭ английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки.