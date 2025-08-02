Россия может отказаться принимать самолеты и поезда из Азербайджана, если в республике получит распространение практика «переименования» российских городов. Об этом заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя реакцию азербайджанских СМИ на использование названия «Степанакерт» в заметке ТАСС.

«Что касается переименований российских городов и географических понятий, которые Азербайджан решил проводить в отместку, то я желаю ему успеха. Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили», — предупредил Затулин.

Он выразил надежду, что Россия «как государство с бóльшими историческими корнями, чем нынешний Азербайджан», и как «более зрелое общество» не будет «заниматься дурью» и отвечать зеркальными действиями на переименования российских городов в азербайджанских СМИ.

Затулин отметил, что Степанакерт «был Степанакертом всегда», а его переименование в Ханкенди «не повод придираться» к материалам СМИ о «собственных варварских действиях» Азербайджана на территории бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«В советское время он был Степанакертом в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 70-е годы, до распада Советского союза. Он был Степанакертом в составе Азербайджанской республики, Азербайджанской ССР, на территориальную целостность которого претендует современный Азербайджан», — подчеркнул депутат.

По его мнению, Баку демонстрирует «саморазгонку амбиций и желание вести себя как можно более неадекватно, чтобы заслужить признательность со стороны недругов России» на этапе ее «масштабного конфликта с Западом».

«Это нарочно раздувается, и мы должны понимать причину этого, потому что в этом сегодняшнее руководство Азербайджана видит свою выгоду, видит возможность не сообразовываться с Россией, не советоваться, не слушать ее, тогда будет пробивать Зангезурский коридор и двигаться дальше в направлении Каспия, преследуя свои и турецкие интересы», — заявил Затулин.

Скандал вокруг названия «Степанакерт»

31 августа агентство ТАСС выпустило заметку о сносе памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди, который в советское время и до осени 2023 года назывался Степанакертом. В публикации использовалось прежнее название города, что МИД Азербайджана расценил как «неуважение и оскорбление территориальной целостности» страны.

Ведомство потребовало прекратить «искажение азербайджанских топонимов», пригрозив в противном случае «из принципа взаимности присвоить многим населенным пунктам на территории России их исконные названия».

Снос памятника Айвазовскому МИД республики назвал «логичным, правильным и законным». В ведомстве заявили, что бюст художника, созданный скульптором Салаватом Щербаковым, был установлен без разрешения Баку во время «оккупации азербайджанских территорий» в Карабахе.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал снос памятника Айвазовскому «демонстративной недружественной акцией», которая вызывает «сожаление и глубокое неприятие». Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале несколько репродукций картин Айвазовского с подписью: «Где-то ликвидируют ему памятники, а я ликвидирую безграмотность тех, кто ни разу не видел его полотен».

ТАСС после заявления азербайджанского МИД исправил заметку, убрав упоминание Степанакерта из заголовка и добавив в текст нынешнее название города. Несмотря на это, некоторые азербайджанские СМИ начали «переименовывать» российские города в своих сообщениях. Minval Politika в частности использовал названия Кенигсберг, Орынбор и Итиль в статьях о Калининграде, Оренбурге и реке Волге, соответственно.

Азербайджанское агентство «Азертадж», отметив многолетние «добрые, партнерские и даже дружественные связи» с ТАСС, предупредило, что будет использовать «исторические названия» некоторых российских городов и Волги в своих публикациях, если азербайджанская сторона «не увидит взаимности и понимания».

Агентство уточнило, что в частности имеет в виду «Калининград (Кенигсберг), Оренбург (Орынбор), Волгоград (Сарысу), Грозный (Солжа-Гала), Новороссийск (Суджук-Кале), Южно-Сахалинск (Тоёхара), Южно-Курильск (Фурукамаппу), Петрозаводск (Петроскои), Ижевск (Ижкар), реку Волгу (Итиль)».