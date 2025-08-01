МИД Азербайджана потребовал от ТАСС извинений за использование в новости о сносе памятника художнику Ивану Айвазовскому прежнее название города Ханкенди — Степанакерт. Также в министерстве назвали законным демонтаж бюста и пригрозили пересмотреть отношения с Москвой в области культуры. Как в России отреагировали на требования азербайджанской стороны — в материале RTVI.

Ультиматум от Азербайджана

31 июля ТАСС опубликовал материал с заголовком «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому». Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что использование прежнего названия города вместо нынешнего Ханкенди расценивается как «неуважение и оскорбление территориальной целостности» республики.

«Мы хотели бы напомнить российской стороне, что переименование города Ханкенди в “Степанакерт” в 1923 году в Нагорно-Карабахской автономной области, незаконно созданной на исторических землях Азербайджана, было проявлением неуважения к Азербайджану, поскольку он был назван в честь большевика Степана Шаумяна, который вместе с армянями-дашнаками совершал массовые убийства азербайджанского народа», — добавил Гаджизаде.

В МИД потребовали прекратить «искажение азербайджанских топонимов», пригрозив при повторении подобного «из принципа взаимности присвоить многим населенным пунктам на территории России их исконные названия».

Агентство «Азертадж» предупредило, что «с большим сожалением» будет вынуждено использовать в своих материалах «исторические названия» российских городов, если азербайджанская сторона «не увидит взаимности и понимания». Речь идет о Калининграде, Оренбурге, Волгограде, Грозном, Новороссийске, Южно-Сахалинске, Южно-Курильске, Петрозаводске, Ижевске и реке Волге, перечисляет «Азертадж». Издание Minval уже начало в своих материалах называть Калининград Кенигсбергом.

В МИД Азербайджана заявили, что ждут извинений и исправлений от ТАСС, предупредив о «соответствующих мерах» против агентства в противном случае.

После этого ТАСС убрал упоминание Степанакерта из заголовка и текста заметки, она стала называться так: «В Нагорном Карабахе снесли памятник Айвазовскому». Позже агентство снова внесло правки в заметку: из заголовка исчезло слово «Нагорный», а в тексте упоминаются оба названия города: и Ханкенди, и Степанакерт.

«Армянская общественная организация “Агентство по развитию туризма и культуры Карабаха” сообщила о сносе в Ханкенди новыми властями региона памятника Ивану Айвазовскому, установленного в Степанакерте в 2021 году», — говорится в публикации.

«Опасный симптом»: реакция политиков, военных блогеров и политологов

Снесенный бюст Ивана Авазовского (имя при рождении ― Ованнес Айвазян) был установлен в Карабахе в 2021 году в рамках совместного проекта властей непризнанной республики, Русской общины НКР и российских миротворцев «Аллея российской славы». Памятник, выполненный скульптором Салаватом Щербаковым, был посвящен не только художнику-маринисту, но и историко-культурным связям Карабаха с армянским и мировым наследием, заявили в армянской общественной организации «Агентство по развитию туризма и культуры Карабаха».

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал снос памятника Айвазовскому «демонстративной недружественной акцией». По его словам, власти Азербайджана не предупредили российскую сторону о планах снести бюст, иначе вопрос удалось бы решить «цивилизованным путем», например перенести памятник в Россию. Действия Баку вызывают «сожаление и глубокое неприятие», сказал Швыдкой.

«Такие же чувства в свое время у меня вызывали надругательства над памятниками выдающихся деятелей азербайджанской культуры в Карабахе. И я также не скрываю этого», — отметил он.

Швыдкой призвал прекратить «войну с памятниками» и «отмену» русской культуры в Азербайджане. Он назвал такие действия деструктивными и противоречащими духу сотрудничества, партнерства и добрососедства.

Представитель МИД Азербайджана назвал «ложью» утверждения Швыдкого об отмене русской культуры в республике. Дипломат заявил, что в стране есть русскоязычные театры, школы и издания, тогда как в России театров, школ и газет на азербайджанском языке нет.

«Несмотря на это несоответствие, мы не выдвигаем обвинений в “отмене” азербайджанской культуры в России. Однако высокопоставленные российские чиновники должны осознавать, что если их антиазербайджанские действия и заявления продолжатся, то это неравенство в культурном представительстве может быть соответствующим образом устранено Азербайджаном», — заявил Гаджизаде.

Он добавил, что бюст Айвазовского был установлен российскими миротворцами без разрешения азербайджанской стороны, что стало «проявлением неуважения со стороны России к суверенитету Азербайджанской Республики». Снос памятников, установленных во время «оккупации азербайджанских территорий», Гаджизаде назвал «логичным, правильным и законным».

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал снос памятника Айвазовскому «варварской акцией», которая «носит откровенно глупый, неумный характер». Он добавил, что нынешние власти еще до демонтажа бюста художника «успели осквернить» памятники советским военачальникам и уничтожили множество памятных крестов.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил готовность забрать снесенный памятник Айвазовскому, восстановить его и «установить на достойном месте».

«Война с памятниками не красит никого, какими бы мотивами подобные действия ни оправдывались. И ни к чему хорошему она не приводит — пример Украины у всех перед глазами. Это опасный симптом, прежде всего, для самих разрушителей», — написал он в своем телеграм-канале.

Блогер и военный эксперт Михаил Онуфриенко тоже увидел в сносе бюста Айвазовского аналогии с действиями украинских властей.

«[Президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву так понравился образ [президента Украины Владимира] Зеленского? Хочет поучаствовать, повторить? При таком отношении к собственной истории и к соседям это неизбежно», — пишет он.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц также написал в телеграм-канале, что «Азербайджан все больше напоминает Украину».

«Пока только по первичным симптомам. Но очень показательным <…> Гордыню надо смирять, товарищи азербайджанцы. Победители, коими вы себя считаете, так себя не ведут», — подчеркнул он.

Радио- и телеведущий Сергей Мардан заявил, что «Азербайджан был придуман советской властью», поэтому «никаких «исконных азербайджанских земель» не существует в природе».

Телеграм-канал «Два майора» обратил внимание, что ТАСС изменил заголовок своей новости после реакции МИД Азербайджана.

«Ну раз ТАСС у нас теперь выполняет требования Азербайджана, пусть тогда туда всем составом и едет работать и получать бюджетные деньги Азербайджана. Позорище», — говорится в публикации.

Комментируя заметки азербайджанских СМИ, в которых используются старые названия российских городов, несмотря на то, что ТАСС изменил свой заголовок, «Два майора» заявили, что «вежливость воспринимается как слабость», а «слабых — бьют».

Создатель канала Zergulio Сергей Колясников назвал «очередным прогибом» решение ТАСС исправить заголовок в новости про снос памятника Айвазовскому. Он заявил, что Азербайджан «погряз в русофобии, захватил в заложники российских журналистов и айтишников, открыто поддерживает ВСУ» и «доходит до территориальных притязаний».

Политолог Марат Баширов выразил мнение, что «Азербайджан ищет собственную идентичность, отталкиваясь от России», по примеру Украины.

«Такой же путь выбрала Украина и что получилось? Развод 15 республик — сестер СССР в 91-м только России оставил уверенность в себе (а как иначе, если ты была центром империи?), остальным пришлось непросто. Тут главное не навредить в поиске и не перепутать текущее с духом и памятью народа», — написал он в телеграм-канале.

Баширов призвал Ильхама Алиева «чтить мудрость своего папы», который «берег отношения с Россией, видел грань между деньгами и совестью».