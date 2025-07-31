В Ханкенди (бывший Степанакерт) снесли памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в его день рождения. Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на армянское агентство по развитию туризма и культуры Карабаха.

По данным агентства, памятник, установленный в 2021 году, снесли власти Азербайджана. Монумент был частью проекта «Аллея российской славы» и реализовывался совместно с властями непризнанной республики, Русской общиной НКР и российским миротворческим контингентом.

Автор памятника — скульптор Салават Щербаков. Монумент сбыл посвящен не только художнику-маринисту, но и историко-культурным связям Карабаха с армянским и мировым наследием.

Агентство отмечает, что снос памятника Айвазовскому — очередное свидетельство политики по уничтожению армянского культурного присутствия в Карабахе.

В заявлении говорится, что агентство продолжит фиксировать эти факты, «будучи убежденным, что они не будут забыты и международное сообщество даст им достойную оценку».

Иван Айвазовский (при рождении Ованнес Айвазян) родился 29 июля 1817 года в армянской семье в Феодосии. Он был живописцем Главного морского штаба, действительным тайным советником, профессором, почетным членом Императорской Академии художеств и почетным иностранным членом нескольких художественных обществ европейских стран. Его старший брат Габриэл Айвазовский был историком и архиепископа Армянской церкви.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Ленте.ру», что снос памятника Айвазовскому — это «варварская акция», которая продиктована стремлением нынешних карабахских властей побороть «армянское культурное влияние» и «носит откровенно глупый, неумный характер».

«Айвазовский — всеми признанный гений живописи, который ценился не только у нас в Российской Империи, но и во всем мире», — отметил депутат.

Он также напомнил, что ранее на территории Карабаха были осквернены «памятники прославленным советским военачальникам, уроженцам армянского села Чардахлу». Кроме того, по словам Затулина, власти Азербайджана «провозгласили курс на снесение религиозных памятников, уничтожили большое количество хачкаров, то есть памятных крестов».

«Это варварство и попытки это варварство как-то обосновать напряженными отношениями с сегодняшней Россией или, допустим, сегодняшней Арменией. И руководство страны или закрывает глаза, или прямо поощряет эти варварские действия», — заключил Затулин.

Нагорный Карабах, который был объектом многолетнего конфликта между Азербайджаном и Арменией, перешел под полный контроль Баку в результате военной операции в сентябре 2023 года. Сейчас стороны согласовывают мирное соглашение. В июне 2024 года завершился процесс вывода с территории Нагорного Карабаха российских миротворцев, находившихся в регионе с конца 2020 года.