Самое «древнее автохтонное население России» — это азербайджанцы. Об этом в соцсетях заявил экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

«Самым древним городом России является Дербент. Около 40% населения являются этническими азербайджанцами», — сообщил он.

Экс-министр отметил, что в связи с этим «появляются вопросы, когда в Сети т.н. русские националисты призывают [азербайджанцев] «уехать в свой Азербайджан»».

«Что они имеют в виду? Т.е. самое древнее автохтонное население РФ должно покинуть свою страну?» — сообщил он.

РБК со ссылкой на Дагестанстат отмечает, что, согласно данным на 2020 год, в Дербенте с населением в 124,9 тыс. человек жили 42,9 тыс. азербайджанцев. В республиканском министерстве нацполитики считают, что реальная цифра гораздо выше, потому что не учитываются те граждане Азербайджана, которые приезжают в Дагестан на заработки.

В 2014 году главный редактор телеканала «Аль-РТВ» и вице-президент Евразийской академии телевидения и радио Рустам Арифджанов заявил, что азербайджанцы — это «старожильческое население» России, в первую очередь Дербента.

«Они — издревле живущие здесь люди. Более того, азербайджанский язык является одним из государственных языков Республики Дагестан, что позволяет говорить о том, что азербайджанцы — это люди, вошедшие в состав России со своей землей, скажем, в отличие от грузин, армян. Я с уважением отношусь ко многим народам, но азербайджанцы — это укоренившиеся россияне», — отметил он.

Со схожим заявлением журналист выступил и в мае 2013 года в Самаре, где проходил круглый стол на тему «История народов России и Азербайджана — 200 лет вместе». Тогда Арифджанов заявил, что «самый древний город России — это азербайджанский город Дербент».

«Азербайджанцы исконно жили на этих землях, основав город Дербент, который ныне является самым древним и самым южным городом России. А азербайджанский язык по праву является государственным в Дагестане», — добавил он.

На том же мероприятии руководитель Союза азербайджанских организаций России, председатель Совета старейшин ФНКА АзерРос Аббас Аббасов отметил, что Дербент «когда-то был частью Азербайджана».

«Конечно же, сегодня мы не имеем и не предъявляем к России каких-то претензий по поводу того, чтобы эта земля была возвращена Азербайджану. Но упоминание самого факта имеет для нас большое значение, так как мы — древний народ», — сообщил Аббасов.

Отношения между Москвой и Баку ухудшились в конце 2024 года из-за крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане. Азербайджан считает, что ЧП произошло по вине России, и призывает ее официально признать ответственность, а президент республики Ильхам Алиев анонсировал подачу международного иска.

В июне ситуация обострилась после того, как уральские силовики задержали уроженцев Азербайджана по уголовным делам об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое задержанных умерли: в Следкоме заявили, что от сердечной недостаточности, в Баку — что от последствий травм.

В Азербайджане тогда же прошли обыски и задержания россиян, в том числе в редакции агентства «Sputnik Азербайджан».

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля уволил первого замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана. Военблогеры связали это с его участием в форуме в Азербайджане, где Гусман высоко оценил внешнюю политику Алиева.