Экс-глава МИД Азербайджана заявил, что около 40% населения самого древнего российского города Дербента составляют азербайджанцы. Кто и как на это отреагировал — в материале RTVI.

«Они малообразованны и невежественны»

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров несколько дней назад заявил, что «в Сети т.н. русские националисты призывают [азербайджанцев] „уехать в свой Азербайджан“». По его словам, к этим призывам «появляются вопросы», поскольку азербайджанцы, к примеру, составляют около 40% его населения самого древнего города России — Дербента.

«Что они имеют в виду? То есть самое древнее автохтонное население РФ должно покинуть свою страну?» — задался вопросом экс-министр.

Позже в интервью изданию Minval он объяснил, что оперировал фактами из открытых источников, «полностью соответствующими заявлениям главы Дагестана и конституции Республики Дагестан», — о том, что тюркское население исторически было частью этого региона.

«Но, как это часто бывает, комментаторы были разочарованы реальностью. Как и многие националисты и шовинисты, они малообразованны и невежественны в истории», — критиковал своих оппонентов бывший дипломат.

Малообразованными он назвал и тех людей, которые считают националистов патриотами. «Им стоит начать с элементарного — изучения собственной истории», — посоветовал Зульфугаров.

В том же интервью он призывал фиксировать на видео «неправомерные действия со стороны представителей власти и отдельных граждан» в России против представителей тюркских народов, подчеркивая, что этническая принадлежность не может служить основанием для какой-либо формы дискриминации, включая лишение гражданства.

«Тепленькая пошла»

В России рассуждения Зульфугарова об азербайджанском населении Дербента восприняли в первую очередь как претензию Баку на этот город. Так, военный эксперт Михаил Онуфриенко решил, что «началось унавоживание почвы для аннексии Азербайджаном территории России».

«Зульфугаров <…> заявил, что этнические азербайджанцы — одна из крупнейших национальных групп в Дербенте, а значит, Азербайджан имеет гораздо больше прав на Дербент, чем Россия. Ну вот и тепленькая пошла от выпускника МГИМО. Интересно, ультиматум будет — или сразу буром попрут?» — задался он вопросом.

Военкор Сергей Колясников напомнил о недавних арестах россиян в Азербайджане и заявил, что таким образом президент республики Ильхам Алиев «открыто взял заложников, требуя экстерриториальности азербайджанских диаспор и этнических банд» в России.

«А теперь еще и это [заявление Зульфугарова]. Подобные потуги надо пресекать максимально резко. Даже если это не нравится Гусманам и Марковым», — написал Колясников.

Михаил Гусман, занимавший пост первого замгендиректора ТАСС с 1999 года, был недавно уволен по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина. Военблогеры связали его увольнение с участием в бакинском форуме, где Гусман высоко оценивал внешнюю политику Алиева. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов призывал в наказание также лишить его всех госнаград. Сергей Марков — российский политолог, известный своей проазербайджанской позицией. Недавно он на Шушинском глобальном медиафоруме в Карабахе назвал Алиева одним из самых мудрых политиков современности, у которого есть чему поучиться лидерам других стран. Столкнувшись из-за этого с волной критики, Марков назвал себя «патриотом России» и сторонником ее президента Владимира Путина, а своих оппонентов обвинил в клевете и помощи «врагам России».

По словам Колясникова, вопрос о принадлежности Дербента в любом случае закрыт, поскольку этот город вошел в состав Российской империи еще в 1813 году.

К истории обратился и автор телеграм-канала «Zaписки мичмана Птичкина». По его словам, «государственность Азербайджану подарили русские, когда советская власть создавала республики в Закавказье, и «никакого Азербайджана в начале XX века не было».

«Езжайте домой»

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) и главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова, комментируя слова Зульфугарова, напомнила о скандале вокруг югорского депутата азербайджанского происхождения, зампредседателя комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по социальному развитию, члена фракции КПРФ Халида Таги-заде, который назвал Сибирь родиной узбеков.

29 мая на заседании окружной думы во время дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей ХМАО и мигрантов Халид Таги-заде заявил, что Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством, а его последним правителем — Хан Кучум из правящей узбекской династии Шибанидов, выходцев из Бухарского ханства. «Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», — предположил депутат. За эти слова его лишили зарплаты и сместили с поста главы комитета. Хотя он принес «глубочайшие извинения», в Госдуме призвали наказать его «показательно и жестко».

Комментируя этот скандал, Ахмедова допустила, что вскоре Азербайджан может предъявить претензии на южные земли Дагестана. Теперь она пишет, что высказывание Зульфугарова, который «намеренно передернул» факты, было ожидаемым.

«Даже русские националисты если и просят Азербайджан отправиться домой, то имеют в виду исключительно диаспоры. „Не хотите жить по российским законам, езжайте домой“ — так звучит их посыл. Об азербайджанцах, которые живут в Дербенте с позднего средневековья, то есть о наших российских гражданах, принимающих к тому же участие в СВО, никто не говорит. Но Тофик Зульфугаров специально обращает внимание на них, чтобы поссорить российских граждан между собой», — считает главный редактор ИА «Регнум».

По ее словам, экс-глава МИД Азербайджана прекрасно понимает, что жители Дербента — это дагестанцы, а его слова подтверждают давний интерес Баку к землям южного Дагестана, где живут лезгины и табасаранцы. Своими провокационными заявлениями Зульфугаров «впрыскивает исторические фейки в расчете на раскачку ситуации в Дагестане», считает Ахмедова. Она посоветовала бывшему главе азербайджанской дипломатии изучить «реальную историю» вместо «сказочного эпоса Азербайджана».

С мнением Ахмедовой о попытках провокации согласился бывший первый замминистра информации ДНР, эксперт в сфере информационной безопасности Даниил Безсонов: он считает, что «началась раскачка». Комментируя призыв Зульфугарова фиксировать «нарушения прав» представителей тюркских народов России, он пишет: «Советы “толковые”. Ждем обилие фейков и прочих залипух на эту тему».

«Сказки про вековую дружбу»

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов заявил, что по уровню русофобии Азербайджан «планомерно под чутким руководством Турции и Великобритании превращается для нас во вторую Украину». Он призвал россиян прекратить себя обманывать и назвал преступлением не замечать эту тенденцию.

«Кроме обычных враждебных действий, публичных антироссийских заявлений и прямой поддержки нашего врага азербайджанские политические деятели уже начинают активно создавать <…> псевдоисторическую основу — заранее готовить почву для возможных территориальных претензий», — считает Кабанов.

Вероятность открытия «закавказского фронта» против РФ он оценил как минимальную, но все же существующую, поскольку враги России разрабатывают эту стратегию. Чтобы она не сработала, Кабанов призвал перестать «рассказывать сказки» себе и всей России про «вековую дружбу» с Азербайджаном — и сделать выводы о том, что политика заигрывания с азербайджанскими элитами, диаспорами и олигархами не работает и не спасет ситуацию.

«Надо менять тактику на более жесткую, понятную и бескомпромиссную. Прежде всего, пора остановить незаконные финансовые потоки, закрыть “отмывочные” схемы через эту страну, перекрыть бизнес всем этноолигархам и этноолигархикам, тесно связанным со своей исторической родиной», — убежден глава НАК.

По его словам, Россия не может позволить себе повторять ошибки прошлого, поскольку их цена будет для нее «слишком высока».

«Ментальная экспансия»

Военкор Роман Алехин обвинил Зульфугарова в «попытке стимулировать сепаратизм в Дагестане» и «ментальной экспансии», а Баку — в стремлении «построить параллельный нарратив», где азербайджанцы являются «коренными хозяевами», а россияне — «оккупантами».

«Это направление пантюркской идеологии, где азербайджанец — часть тюркского ядра, а все остальные — статисты в их империи. Действительно, через культуру, язык, историю и миграции строится не только идентичность, но и контроль», — поясняет он.

Алехин отметил, что с подобных провокаций начинался не один конфликт, и призывает пресечь развитие ситуации на корню — отменить двойное и второе гражданство, а также принять закон «О коренных народах России», на основе которого далее выстраивать новую систему прав и обязанностей граждан и неграждан.

Заявления Зульфагарова фактически являются «призывом к сепаратизму», пишут авторы телеграм-канала «Тени миграции». В посте отмечается, что «высшие чиновники Азербайджана не раз демонстрировали свое “скудное” знание истории, подобранное по кусочкам из учебников, слепленных на коленке».

«Азербайджан впервые появился как отдельное государство с титульной нацией только с приходом СССР. А до СССР это были подконтрольные сефевидам, персам и Российской Империи территории. Ни о каких азербайджанцах даже речи не идет», — пишут авторы канала.

«Да простят нас жители прекрасного города Дербент, но по ходу мысли гениального ала Тофика, сейчас любой может придумать себе национальность, поехать в Дербент, а оттуда заявить: ввиду того, что он проживает в Дербенте вот уже 2 с половиной минуты, значит, его национальности более 5000 лет», — трактуют заявления бывшего министра в канале «Параллель Z».

Журналист Алексей Чадаев считает, что Россия должна извлечь для себя урок из нынешней ситуации с Азербайджаном и воспринимать заявления из Баку как повод решить «застарелые проблемы, за которые мы и не взялись бы» в иных обстоятельствах.

«Будем надеяться, что наше государство окажется в состоянии выдавить из себя по капле дядю Тофика, как выдавливают гной. Это в первую очередь вопрос качества внутреннего госуправления, но от него, как мы видим, самым прямым образом зависит и внешнее», — пишет он в своем телеграм-канале.