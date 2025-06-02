Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить «недопустимое и провокационное» высказывание депутата Думы Югры Халида Таги-заде о том, что мигранты-узбеки ездят на юг Сибири, где когда-то было Сибирское ханство, как «на историческую родину». Сам Таги-заде принес «глубочайшие извинения» за свою реплику.

«Бывший учитель химии (речь идет о Халиде Таги-заде. — Прим. RTVI) публично проводит псевдоисторическую лекцию, в которой можно усмотреть признаки нарушения территориальной целостности и эрозии суверенитета России. Что это, если не безответственность и провокация?» — задался вопросом Иванов в своем телеграм-канале, где опубликовал скан обращения.

Он высказал мнение, что в этой ситуации нужно не только дать правовую оценку, но и при выявлении нарушения «показательно и жестко наказывать».

«Показательно и жестко. Потому в таком контексте статус депутата, равно как и любой другой публичный статус, — это, фактически, отягчающее обстоятельство», — написал Иванов.

В обращении к генпрокурору он указал, что слова Таги-заде «ставят под сомнение» один из признаков закрепленного в Конституции государственного суверенитета — территориальную целостность страны.

«Прошу дать указание проверить наличие оснований для привлечения [Халида Таги-заде] к юридической ответственности <…> и взять под личный контроль ход указанной проверки», — сказано в письме.

Ранее с просьбой проверить высказывание югорского парламентария на предмет разжигания межнациональной розни и угрозы территориальной целостности России обратился к генпрокурору депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев. Произошедшее он назвал «игрой в опасные игры».

«Политическая тупость»: реплика о мигрантах и реакции

Сам Таги-Заде принес извинения за сказанное о мигрантах и отметил, что с его стороны это было «предположение, а не категоричное утверждение», и что оно было сделано с целью разрядить обстановку в возникшей спорной ситуации.

«Моя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть. <…> Обращаю внимание, что в моих словах не было и не могло быть никакого иного подтекста, кроме стремления к объективному анализу ситуации и поиску путей для укрепления единства многонационального населения нашего региона», — написал он во «ВКонтакте» 31 мая.

Высказывание депутата, вызвавшее острую реакцию, прозвучало на заседании югорской Думы 29 мая в ходе дискуссии на тему высокой рождаемости среди мигрантов. Депутат Михаил Селюков, в частности, заявил, что из 51 тыс. рождений за 2024 год в Югре более 28 тыс. — «это мигранты, которые родили на территории округа».

«У нас больше половины родов — это роды мигрантов. И эта проблема будет накапливаться, и ее надо будет решать в будущем», — сказал Селюков.

Замгубернатора Всеволод Кольцов, курирующий региональный Минздрав на это ответил, что данные депутата неверные и что за прошлый год только 603 иностранных гражданки родили в Югре.

После этого в обсуждение вступил Халид Таги-заде, отметив, что «давно хотел» сказать реплику на этот счет.

«Мигранты они разные бывают. Что касается, допустим, узбеков. У нас Югра и часть Тюменской области — это исторически Сибирское ханство было, правил, как известно, хан Кучум, это династия Шибанидов — правящая узбекская династия, выходцы из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», — сказал он.

Глава Совета региональной Думы Борис Хохряков прервал его выступление, предложив говорить «ближе к теме» или задать вопрос. Таги-заде отказался и на этом обсуждение прекратилось. На следующий день Хохряков сообщил, что думская комиссия по этике рассмотрит инцидент и даст оценку высказыванию депутата.

Слова Таги-заде вызвали резкую критику в Москве. Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов призвал исключить югорского парламентария из регионального парламента.

«Гнать его надо поганой метлой! <…> Нелегальная миграция — это бич. И попытки подводить под это какие-то научные псевдоисторические доктрины — это политическая тупость», — процитировал его URA.RU.

В Главном управлении по вопросам миграции МВД предупредили о юридической ответственности «за публичные высказывания, подвергающие сомнению территориальную целостность России».

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов расценил заявление Таги-заде как «проявление экстремизма» и «попытку развала страны через откровенную фальсификацию истории».