Российский политолог Сергей Марков заявил RTVI, что расценивает как клевету нападки в свой адрес из-за участия в азербайджанском Шушинском глобальном медиафоруме и положительном отзыве о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве. По мнению Маркова, люди, которые говорят про него «лживые гадости», «прямо помогают врагам России».

«Я думаю, что люди даже деньги не получают за это — просто по глупости. <…> Я не знаю, может быть, завидуют тому, что меня все читают и мне верят люди. Может у них личные проблемы какие-то», — предположил Марков.

Он напомнил, что, по оценке Кремля, отношения между Россией и Азербайджаном переживают временный сложный период.

«Мы друзья, но у нас есть некоторые временные трудности. И наша задача — совместными усилиями преодолеть эти временные трудности, которые возникли в отношениях. <…> Азербайджан не является неприкасаемой парией, с которой нельзя сотрудничать. Сотрудничество по всем направлениям практически продолжается», — отметил политолог.

Он отметил, что представители России, участвуя в мероприятиях на международных площадках, «прямо называют вещи своими именами», в частности относительно конфликта на Украине и конфронтации с Западом.

Марков добавил, что «умеет доводить точку зрения русского народа и российской власти до самой разнообразной международной аудитории», а оппоненты, зная это, пытаются сорвать участие представителей России в международных форумах.

«А вот эти люди… Вряд ли они получают деньги от британских спецслужб, конечно, но действуют они точно в интересах [президента Украины Владимира] Зеленского и британских спецслужб, которые сейчас принимают неимоверные усилия для того, чтобы максимально разрушить отношения России с Азербайджаном, воспользоваться этим моментом», — заявил Марков.

По его мнению, люди, которые пишут про него «лживые гадости», «по своей глупости действуют в рамках очень хитрых нарративов, которые формулируют британские спецслужбы».

«Эти дурачки, некоторые, лгут на патриотов России, сторонников [президента России Владимира] Путина, таких как я, и тем самым прямо помогают врагам России — в частности, британским спецслужбам и Зеленскому», — повторил политолог.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он реагировать на обвинения в свой адрес, Марков сказал, что будет предпринимать действия только «в ответ на действия»: «Мало ли кто что орет, кричит и так далее».

Чем Марков возмутил военных блогеров

Ранее российские военные блогеры обратили внимание на интервью Маркова азербайджанским журналистам перед началом медиафорума в Шуше. В нем политолог назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «блестящим интеллектуалом» и одним из «наиболее опытных лидеров современного мира», у которого «многие другие лидеры хотели бы поучиться».

Марков добавил, что Алиев представляет «страну-победителя», которая «победила вчистую», полностью восстановив контроль над Нагорным Карабахом и «освободив» его территорию.

«И в этом смысле у него многие другие лидеры хотели бы поучиться, знать, в чем же секрет победы. Мы все хотим знать, в чем секрет победы, — сказал Марков с улыбкой. — Он, как вы знаете, очень опытный, умный, корректный, такой спокойный руководитель».

Военных блогеров также возмутили слова первого замгендиректора агентства ТАСС Михаила Гусмана, который назвал проводимую Алиевым внешнюю политику «совершенно уникальной» и успешной.

«Я понимаю, что спрашивать у вас, как вам это удается, — это все равно что спрашивать у виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке. Он скажет: “Беру скрипку, смычок и играю”. Но ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах, которые позволяют вам вести эту многовекторную политику», — сказал Гусман и попросил Алиева назвать несколько базовых политических принципов, которыми он руководствуется.

Телеграм-канал «Сыны Монархии» назвал высказывания Сергея Маркова в адрес Алиева «нализыванием» и предложил признать политолога иноагентом.

«Вряд ли можно безвозмездно так топить за Азербайджан и Ильхамку в нынешней ситуации», — пишет канал.

Слова Маркова и Гусмана «выглядят просто чудовищно» на фоне того, что Азербайджан «держит в заложниках и избивает ни в чем неповинных российских граждан» в ответ на задержания в России членов ОПГ, пишут авторы канала «Многонационал».

«Рыбарь» рассуждает, что высказывания Маркова «уместнее назвать личными взглядами одного экс-депутата, нежели позицией государства», но «в Азербайджане это все воспринимают по-другому».

«Там видят, как публичное лицо заступается за членов ОПГ в Екатеринбурге и славит президента Азербайджана на фоне арестов граждан РФ, но в России у него проблем никаких не возникает. Все это в Баку считают признаком слабости и руководством к действию, что видно по публикациям в местных СМИ», — пишет телеграм-канал.

По мнению блогера Юрия Подоляки, Марков после своих высказываний в Азербайджане «похоронил себя в России как политолог».

Военкор Александр Коц заявил, что использованное Марковым выражение «страна-победитель» — «чисто азербайджанский нарратив», который «точно не встретишь» в российских СМИ.

«Он по поводу и без используется во всех азербайджанских СМИ как элемент нацбилдинга. Зачем в нем в ущерб своему государству участвует Марков, вопрос, который надо задать ему», — пишет Коц.

Военные блогеры также обратили внимание, что Марков присутствовал при вручении Алиеву коллекции шевронов бойцов ВСУ, которые ему передала украинская журналистка Елена Курбанова. Президент Азербайджана поблагодарил ее и попросил «продолжать так же».

Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников считает, что Марков наблюдал за этой сценой «с восторгом», а канал «Старше Эдды» описал выражение его лица как «сладострастное».

«Эта девушка на меня с кулаками почти набросилась — и до этого, и после этого, — потому что представители так называемой Украины меня здесь ненавидят», — прокомментировал RTVI этот момент сам Марков.

Во время выступления на Шушинском медиафоруме 19 июля Ильхам Алиев посоветовал Украине «никогда не соглашаться на оккупацию», а также «не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности». В тот же день Алиев заявил, что Азербайджан готовит международный иск против России по делу о крушении самолета AZAL в казахстанском Актау в декабре 2024 года.