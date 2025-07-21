Отношения между Баку и Москвой продолжают обостряться. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ и пожелал «продолжать так же». Кроме того, на международном форуме в Ханкенди он посоветовал Украине «никогда не соглашаться на оккупацию» и пригрозил подачей исков против России в связи с крушением пассажирского самолета в Актау. Как на заявления азербайджанского лидера отреагировали в Москве — в материале RTVI.

На международном форуме в Ханкенди Алиев отметил, что украинской стороне следует «не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности».

Позже депутат Верховной рады и член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко опубликовал видеозапись, на которой азербайджанский лидер принял от украинской журналистки шевроны ВСУ, поблагодарил ее и призвал «продолжать так же». Bizim.Media пишет, что это произошло на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

19 июля Алиев заявил, что республика уже готовит международный иск против России по делу о крушении самолета AZAL. Алиев упрекнул российские власти в том, что республика не получила «никакого ответа». Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, это право Азербайджана, а отношения двух стран переживают сложный период.

Серьезнее, «чем прижать азербайджанские помидоры»

Как сообщил телегам-канал «Кавказарь», азербайджанские власти продолжают информационную войну, давая Украине и Западу сигнал о том, что отворачиваются от России.

«Алиеву осталось только от «гуманитарной помощи» ВСУ перейти к открытым военным поставкам, хотя теневые уже идут», — отметил автор публикации.

Политолог-американист Дмитрий Евстафьев в телеграм-канале написал, что Алиев дал большую почку для эмоциональных оценок, однако уже 21 июля начинаются совместные российско-иранские учения на Каспийском море. Как обратил внимание эксперт, накануне в Москву приезжал представитель верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Лариджани, «человек более чем непростой».

«Это прямой оппонент Пезешкиана. Задействование такого канала связи с высшим руководством России (а Лариджани принял [президент Владимир] Путин) свидетельствует об очень серьезной игре. Существенно более серьезной, чем «дебютная» идея «прижать» азербайджанские помидоры», — подчеркнул Евстафьев.

По его мнению, Турция сейчас не в том состоянии, «чтобы вписываться за Азербайджан» в случае конфликта с Россией даже при нейтралитете Ирана.

«А Иран нейтральным вряд ли будет. Так что не будем торопиться», — предложил политолог.

«Не хотите стать заложниками — уезжайте»

Профессор ВШЭ, автор телеграм-канала «Политджойстик/Politjoystic» Марат Баширов отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев получит гибридный ответ на свои действия и заявления последних дней.

«Алиев не тонкий стратег, увы для его отца, но яблоко далеко упало от яблони. На видео укр/журналистка вручила ему шевроны подразделений ВСУ, а он довольно улыбался и комментировал. Азербайджан имеет выход на Каспий, то есть к нашим южным границам, что исключает наше расслабленное отношение. Ответ будет гибридным: нейтрализация возможностей азербайджанской диаспоры в России и сокращение участия этой страны в проектах БРИКС», — предположил Баширов.

Первое, по его мнению, лишит Азербайджан теневых доходов, второе — легальных. За каждый недружественный шаг Алиева заплатят обычные азербайджанцы, отметил политолог.

«Добрый совет россиянам в этой стране: не хотите стать заложниками — уезжайте. Этот режим цацкаться с вами не станет в момент эскалации», — резюмировал Баширов.

Азербайджан применит силу?

Политтехнолог Рамиль Харисов назвал демарш Алиева выверенным и согласованным с Турцией и Британией сигналом.

«Баку форсирует выход из российского цивилизационного и военно-политического пространства. Задача-максимум — превратить Азербайджан в полноценный военно-политический плацдарм НАТО (через Турцию) на Каспии, окончательно выдавив Россию из Закавказья», — написал он в телеграм-канале.

По мнению Харисова, в России пытаются создать «южную зону напряжения», чтобы оттянуть ресурсы с украинского направления. Зангезурский коридор в этой схеме играет роли тактической цели. Стратегическая же заключается в полном контроле над транскаспийскими маршрутами и прямой выход сил НАТО к границам Ирана и России.

«В ближайшие месяцы следует ожидать интенсификации военных учений Азербайджана с Турцией и Пакистаном, а также попыток «мягкого» пересмотра статуса Каспийского моря. Экономическое давление на Россию будет нарастать через манипуляции на рынке энергоносителей совместно с другими игроками», — предположил медиатехнолог.

По информации Харисова, на закрытых консультациях в Баку с участием британских специалистов обсуждали сценарий «гуманитарного кризиса» на границе с Дагестаном для провоцирования России.

«Алиев получил от Анкары гарантии немедленной военно-технической поддержки в случае любого силового ответа со стороны Москвы, включая передачу технологий БПЛА пятого поколения», — рассказал эксперт.

Прорабатывает Запад и план по размещению «третьих стран» на азербайджанских военных объектах под видом «антитеррористических центров». Через республику, объяснил политтехнолог, финансируют сепаратистские и псевдоэкологические движения на Северном Кавказе, а курируют все это турецкая и британская разведка.

«В Кремле может быть принято принципиальное решение о системном ответе. Скорее всего, это будет пакет мер, включающий асимметричные действия в отношении уязвимых точек азербайджанской экономики и окружения самого Алиева. Вопрос переведен с дипломатического уровня на уровень Совета Безопасности», — резюмировал Рамиль Харисов.

«Бакинского бая несет все дальше»

Военкор Юрий Котенок обратил внимание на «эйфорию и почти экстаз» в бакинских СМИ после выступления Ильхама Алиева на форуме. Азербайджанские СМИ, отметил он, сообщают о «поражении» России на Южном Кавказе, потому что теперь там якобы «диктует правила» Баку.

«В общем, бакинского бая несет все дальше. Он привечает хазарских русофобов из захваченного Киева <…> принимает подарки в виде шевронов украинских карательных формирований, убивающих русских в Донбассе, под Курском, в Херсонской и Запорожской областях и других регионах России, да при этом кивает признательно головой: «Продолжайте также!» Это уже вызов, это совсем дурно пахнет», — написал Котенок.

По его словам, президент Азербайджана по щелчку поднимает градус русофобии и проявляет открытое неуважение и презрение к России. Военкор отметил: Алиев понял, что «лаять можно и нужно», и за это ему ничего не будет.

«Вот честно, отношение Носорога к нам, как говорится, «лампочки», если бы не его конкретные действия. Поэтому гораздо важнее то, чем и как Алиев гадит и будет гадить русским в самой России посредством диаспоры и агентов влияния на самом высшем уровне (страшно даже говорить — каком) и на поребрике в тандеме с укронацистами», — добавил Юрий Котенок.

По его словам, если выпады Алиева останутся без ответа со стороны Москвы, это может обернуться неприятными последствиями. Президент Азербайджана «идет вразнос, поносит Россию, войдя во вкус и предвкушая новые приобретения». Его пора бы урезонить, подчеркнул Котенок, да вот только «третий Рим словно уснул».

«Пожалуй, еще ни разу в истории России внешняя политика государства не выглядела столь инерционно <…> Лекарство от наглости только одно — демонстрация силы, и не просто бряцание, а конкретные силовые меры», — заявил военкор.

По его словам, главное — желание, ведь «дорогу осилит идущий».