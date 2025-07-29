Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов призвал лишить государственных наград бывшего первого замгендиректора ТАСС Михаила Гусмана. О соответствующем предложении депутат написал в своем телеграм-канале.

Миронов заявил, что считает необходимым внести изменения в статью 89 Конституции и наделить президента России правом не только вручать госнаграды, но и лишать их.

«Сегодня это возможно только по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. А что делать, если человек совершил не преступление, но поступок, граничащий с предательством Родины?» — написал лидер СРЗП.

Он привел в пример недавний визит Михаила Гусмана в Азербайджан. По словам Миронова, теперь уже бывший первый замгендиректора ТАСС на азербайджанском форуме, где «царил явный антироссийский дух», «пропел дифирамбы „уникальной внешней политике“» президента страны Ильхама Алиева, призывавшего Украину «бороться с оккупацией».

«Может ли человек, считающий антироссийскую политику Азербайджана уникальной, иметь российские награды? Нет. И лишить государственных наград такого человека надо не по суду, а по совести, решением президента РФ», — уверен депутат.

19 июля Гусман спросил у Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме, как ему удается проводить «уникальную внешнюю политику».

«Ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах, которые позволяют вам вести эту многовекторную политику», — сказал он, сравнив азербайджанского лидера с «виртуозом-скрипачом».

Российских провоенных блогеров возмутили слова Гусмана, прозвучавшие на фоне обострения отношений Москвы и Баку. В частности, создатель телеграм-канала «Рыбарь», военный эксперт Михаил Звинчук назвал эти высказывания «выходкой», которая «выглядела открытым проявлением симпатии к другому лагерю».

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Гусмана от должности первого замгендиректора ТАСС, которую он занимал с 1999 года. Причины такого решения в документе не указаны. Член СПЧ Марина Ахмедова предположила, что Гусмана уволили «за профнепригодность».

В азербайджанском форуме также принял участие российский политолог Сергей Марков. В интервью журналистам он назвал президента Азербайджана «блестящим интеллектуалом» и одним из «наиболее опытных лидеров современного мира», у которого «многие другие лидеры хотели бы поучиться». Российские военные блогеры раскритиковали высказывания Маркова, упрекнув его в том, что он действует «в ущерб своему государству». Сам политолог заявил RTVI, что расценивает подобную критику в свой адрес как клевету.

Алиев на форуме в Азербайджане также отметился высказываниями и действиями, вызвавшими резкую реакцию в России. Он, в частности, объявил о подготовке иска к Москве в связи с крушением самолета AZAL и посоветовал Украине «никогда не соглашаться на оккупацию». Азербайджанский президент также принял от украинской журналистки коробку с шевронами бойцов ВСУ, призвав ее «продолжать так же».

Комментируя слова Алиева об Украине, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на это высказывание была дана по линии администрации президента России. По словам дипломата, российско-азербайджанские отношения сейчас проходят «непростой этап», и Москва нацелена на то, чтобы он «не затягивался». «Значимым шагом», который мог бы способствовать примирению сторон, Захарова назвала освобождение россиян, удерживаемых властями Азербайджана.