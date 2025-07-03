Дума Ханты-Мансийского автономного округа — Югры лишила зарплаты депутата Халида Таги-заде, обязав его продолжать работать без вознаграждения, сообщает региональное сетевое издание «Муксун.ФМ». Ранее его сняли с должности зампреда комитета по соцразвитию из-за реплики про мигрантов-узбеков, приезжающих на юг Сибири как на «историческую родину».

Депутаты приняли такое решение большинством голосов, только один был против и еще несколько не голосовали.

Сам Таги-заде, о котором ходили слухи, что он уехал в Азербайджан, присутствовал на заседании и оспаривал решение коллег. Намерение лишить его зарплаты депутаты обосновали тем, что 1 июля комитет по соцразвитию решил рекомендовать думе «прекратить осуществление депутатской деятельности [Таги-заде] на постоянной профессиональной основе». При этом они ссылались на постановление «О депутатах Думы ХМАО, осуществляющих свои функции на постоянной профессиональной основе».

Таги-заде обратил внимание, что это постановление вступило в силу только 20 июня, а вызвавшие скандал слова о мигрантах прозвучали еще 29 мая. Он указал, что по Конституции закон обратной силы не имеет, а также сообщил, что не получал на руки решение комитета.

«А у меня семья, дети есть», — подчеркнул Таги-заде, говоря о том, что лишение зарплаты ухудшает его положение как человека.

Глава думского комитета по соцразвитию Василий Филипенко уточнил, что мера по лишению его зарплаты обсуждалась не в контексте этого высказывания, а в связи с тем, что в течении сессионного периода Думы Таги-заде занимается «другими делами», а не «функциями депутата». Спикер Борис Хохряков также указал, речь идет не о резонансной реплике депутата, а об эффективности его работы.

Таги-заде, однако, продолжал защищаться, объясняя свою реплику о мигрантах.

«У меня в мыслях не было кого-то оскорбить. <…> Мысль была такая: не все [мигранты] едут [в Югру], чтобы присосаться к бюджету. Некоторые — с хорошими намерениями, чувствуя причастность к России. Я люблю страну, живу тут 40 лет и люблю все народы», — сказал он.

Депутат напомнил, что принес извинения в соцсетях за свое высказывание, и повторил их на заседании. Спикер Хохряков снова отметил, что обсуждается эффективность работы Таги-заде, а не его реплика, но добавил, что даже косвенные посягательства на территориальную целостность России являются провокацией.

Высказывание Халида Таги-заде, которое вызвало резкое осуждение в военных блогах и Госдуме, прозвучало на заседании югорской Думы 29 мая в ходе дискуссии на тему высокой рождаемости среди мигрантов.

«Мигранты они разные бывают. Что касается, допустим, узбеков. У нас Югра и часть Тюменской области — это исторически Сибирское ханство было, правил, как известно, хан Кучум, это династия Шибанидов — правящая узбекская династия, выходцы из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину», — сказал специально попросивший слова Таги-заде.

Из Госдумы после этого поступили обращения к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить это высказывание на предмет угрозы территориальной целостности России и при выявлении нарушения «показательно и жестко наказать». Дума Югры в качестве наказания лишила Таги-заде должности зампреда комитета по соцразвитию, решила объявить ему публичное порицание, потребовать от него публичных извинений и сообщить избирателям через СМИ о «фактах, связанных с нарушением правил депутатской этики».